Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası

Sürece katkı sağlayan SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TR Uçuşa Elverişlilik, TUSAŞ çalışanları ile görev alan mühendis ve uzmanlara teşekkür eden Görgün, kazanılan bu kapasitenin daha ileri taşınacağını ifade etti.