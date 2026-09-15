Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirdiği hava platformları arasında HÜRKUŞ-2 için yürütülen askeri tip sertifikasyon süreci tamamlandı.
Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası
HÜRKUŞ-2, 9 Eylül’de Askeri Tip Sertifikası aldı. Türkiye’nin yerli hava platformu için yürütülen süreçte 12 disiplinde çalışmalar yapıldı; 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi olmak üzere toplam 153 sertifikasyon testi tamamlandı.Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Sertifika, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan Sertifikasyon Kurulu tarafından 9 Eylül’de düzenlendi.
SSB tarafından yapılan açıklamada, HÜRKUŞ-2 Askeri Tip Sertifikası’nın yayımlanması nedeniyle 11 Eylül 2026’da tören gerçekleştirildiği bildirildi.
Törende, Türkiye’nin hava platformlarını tasarlayıp üretmenin yanı sıra test, doğrulama, uçuşa elverişlilik değerlendirmesi ve sertifikasyon alanlarında geliştirdiği milli kapasiteye dikkat çekildi.
Sertifikasyon çalışmaları, farklı kamu kurumları ve kuruluşlarından uzmanların katılımıyla ortak yürütüldü.
SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı bünyesinden 7 uzman görev alırken, SSB adına sertifikasyon panellerinde TR Uçuşa Elverişlilik (TRUE) firmasından 16 uzman çalışmalara katıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5 uzmanla sürece katkı sağlarken, Milli Savunma Bakanlığından da Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sertifikasyon panellerinde görev yapmak üzere 12 uzman yer aldı.
Projenin yüklenicisi TUSAŞ ise 40 Uçuşa Elverişlilik Uzmanı ile 10 Tasarım ve Üretim Organizasyon Onayı uzmanıyla çalışmalara destek verdi.
Bu yapı sayesinde tasarım ve üretimden teknik inceleme ile doğrulama faaliyetlerine kadar uzanan süreçte farklı kurumlarda bulunan uzmanlıkların aynı çalışma çerçevesinde bir araya getirildiği belirtildi.
HÜRKUŞ-2 Projesi kapsamındaki sertifikasyon faaliyetleri 12 ayrı disiplinde gerçekleştirildi. Aviyonik, elektronik donanım, elektrik sistemleri, elektromanyetik ortam etkileri, itki-yakıt, insan faktörleri, kabin emniyeti, sistem emniyeti, sürekli uçuşa elverişlilik, uçak sistemleri, uçuş performansı, yapısal ve yazılım alanları ayrı panellerde ele alındı.
Çalışmalar kapsamında 283 panel toplantısı ve çalıştay düzenlendi. Yazılım ve elektronik donanım çalışmalarında görev alan alt yüklenici firmalara yönelik 225 denetim gerçekleştirildi.
Sertifikasyon sürecinde 1.790 gereksinim doğrulanırken, 950 sertifikasyon kanıt dokümanı ilgili paneller tarafından teknik açıdan incelendi ve değerlendirildi.
Sertifikasyon planlarında yer alan doğrulama çalışmaları kapsamında HÜRKUŞ-2 üzerinde 38 laboratuvar testi, 71 yer testi ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi. Böylece farklı doğrulama seviyelerinde toplam 153 sertifikasyon testi tamamlanmış oldu.
Test ve doğrulama faaliyetleriyle HÜRKUŞ-2’nin ilgili sertifikasyon gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı teknik veriler üzerinden değerlendirildi. Bu çalışmalar sonucunda Askeri Tip Sertifikası’nın temelini oluşturan kapsamlı bir teknik kanıt altyapısı oluşturuldu.
Projeyle elde edilen sertifikasyon deneyiminin, gelecekte geliştirilecek hava platformlarının tasarım, test, doğrulama ve sertifikasyon çalışmalarında Türkiye’nin milli kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yazılı açıklamasında HÜRKUŞ-2’nin Askeri Tip Sertifikası almasını Türk havacılık sanayisi açısından teknik ve stratejik öneme sahip bir gelişme olarak değerlendirdi.
Görgün, 9 Eylül 2026’nın Türk havacılık sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, HÜRKUŞ-2’nin sertifikasyonunun Türkiye’nin hava aracı tasarlama, üretme, test etme, doğrulama ve sertifikalandırma kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.
Söz konusu sertifikanın yoğun mühendislik, test ve doğrulama çalışmalarının sonucu olduğunu belirten Görgün, Türkiye’nin yalnızca hava platformları geliştirmekle kalmadığını söyledi.
Bu sistemlerin güvenilirliğini kendi insan kaynağıyla değerlendirebilecek teknik otorite, yöntem ve sertifikasyon kültürü oluşturduğunu kaydetti.
Görgün, HÜRKUŞ-2 Projesi kapsamında edinilen sertifikasyon deneyiminin gelecekteki milli hava platformları için kalıcı bir teknik kapasite ve kurumsal birikime dönüşeceğini belirtti.
Sürece katkı sağlayan SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TR Uçuşa Elverişlilik, TUSAŞ çalışanları ile görev alan mühendis ve uzmanlara teşekkür eden Görgün, kazanılan bu kapasitenin daha ileri taşınacağını ifade etti.