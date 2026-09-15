Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası

Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası

HÜRKUŞ-2, 9 Eylül’de Askeri Tip Sertifikası aldı. Türkiye’nin yerli hava platformu için yürütülen süreçte 12 disiplinde çalışmalar yapıldı; 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi olmak üzere toplam 153 sertifikasyon testi tamamlandı.

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 1

Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirdiği hava platformları arasında HÜRKUŞ-2 için yürütülen askeri tip sertifikasyon süreci tamamlandı.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 2

Sertifika, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan Sertifikasyon Kurulu tarafından 9 Eylül’de düzenlendi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 3

SSB tarafından yapılan açıklamada, HÜRKUŞ-2 Askeri Tip Sertifikası’nın yayımlanması nedeniyle 11 Eylül 2026’da tören gerçekleştirildiği bildirildi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 4

Törende, Türkiye’nin hava platformlarını tasarlayıp üretmenin yanı sıra test, doğrulama, uçuşa elverişlilik değerlendirmesi ve sertifikasyon alanlarında geliştirdiği milli kapasiteye dikkat çekildi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 5

Sertifikasyon çalışmaları, farklı kamu kurumları ve kuruluşlarından uzmanların katılımıyla ortak yürütüldü.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 6

SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı bünyesinden 7 uzman görev alırken, SSB adına sertifikasyon panellerinde TR Uçuşa Elverişlilik (TRUE) firmasından 16 uzman çalışmalara katıldı.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 7

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5 uzmanla sürece katkı sağlarken, Milli Savunma Bakanlığından da Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sertifikasyon panellerinde görev yapmak üzere 12 uzman yer aldı.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 8

Projenin yüklenicisi TUSAŞ ise 40 Uçuşa Elverişlilik Uzmanı ile 10 Tasarım ve Üretim Organizasyon Onayı uzmanıyla çalışmalara destek verdi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 9

Bu yapı sayesinde tasarım ve üretimden teknik inceleme ile doğrulama faaliyetlerine kadar uzanan süreçte farklı kurumlarda bulunan uzmanlıkların aynı çalışma çerçevesinde bir araya getirildiği belirtildi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 10

HÜRKUŞ-2 Projesi kapsamındaki sertifikasyon faaliyetleri 12 ayrı disiplinde gerçekleştirildi. Aviyonik, elektronik donanım, elektrik sistemleri, elektromanyetik ortam etkileri, itki-yakıt, insan faktörleri, kabin emniyeti, sistem emniyeti, sürekli uçuşa elverişlilik, uçak sistemleri, uçuş performansı, yapısal ve yazılım alanları ayrı panellerde ele alındı.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 11

Çalışmalar kapsamında 283 panel toplantısı ve çalıştay düzenlendi. Yazılım ve elektronik donanım çalışmalarında görev alan alt yüklenici firmalara yönelik 225 denetim gerçekleştirildi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 12

Sertifikasyon sürecinde 1.790 gereksinim doğrulanırken, 950 sertifikasyon kanıt dokümanı ilgili paneller tarafından teknik açıdan incelendi ve değerlendirildi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 13

Sertifikasyon planlarında yer alan doğrulama çalışmaları kapsamında HÜRKUŞ-2 üzerinde 38 laboratuvar testi, 71 yer testi ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi. Böylece farklı doğrulama seviyelerinde toplam 153 sertifikasyon testi tamamlanmış oldu.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 14

Test ve doğrulama faaliyetleriyle HÜRKUŞ-2’nin ilgili sertifikasyon gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı teknik veriler üzerinden değerlendirildi. Bu çalışmalar sonucunda Askeri Tip Sertifikası’nın temelini oluşturan kapsamlı bir teknik kanıt altyapısı oluşturuldu.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 15

Projeyle elde edilen sertifikasyon deneyiminin, gelecekte geliştirilecek hava platformlarının tasarım, test, doğrulama ve sertifikasyon çalışmalarında Türkiye’nin milli kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 16

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yazılı açıklamasında HÜRKUŞ-2’nin Askeri Tip Sertifikası almasını Türk havacılık sanayisi açısından teknik ve stratejik öneme sahip bir gelişme olarak değerlendirdi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 17

Görgün, 9 Eylül 2026’nın Türk havacılık sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, HÜRKUŞ-2’nin sertifikasyonunun Türkiye’nin hava aracı tasarlama, üretme, test etme, doğrulama ve sertifikalandırma kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 18

Söz konusu sertifikanın yoğun mühendislik, test ve doğrulama çalışmalarının sonucu olduğunu belirten Görgün, Türkiye’nin yalnızca hava platformları geliştirmekle kalmadığını söyledi.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 19

Bu sistemlerin güvenilirliğini kendi insan kaynağıyla değerlendirebilecek teknik otorite, yöntem ve sertifikasyon kültürü oluşturduğunu kaydetti.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 20

Görgün, HÜRKUŞ-2 Projesi kapsamında edinilen sertifikasyon deneyiminin gelecekteki milli hava platformları için kalıcı bir teknik kapasite ve kurumsal birikime dönüşeceğini belirtti.

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Türk havacılık tarihinde ilk: HÜRKUŞ-2’ye Askeri Tip Sertifikası - Resim: 21

Sürece katkı sağlayan SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TR Uçuşa Elverişlilik, TUSAŞ çalışanları ile görev alan mühendis ve uzmanlara teşekkür eden Görgün, kazanılan bu kapasitenin daha ileri taşınacağını ifade etti.

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