İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması SAHA 2026, Türkiye’nin elektronik harpteki üstünlüğüne tanıklık ediyor. Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik AŞ (EHSİM), hava unsurlarını koruma altına alan iki yeni silahı JINN ve SİS ile fuarın odak noktası oldu. Savunma sanayiinde "bilişsel zeka" dönemini başlatan bu sistemler, Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücünü bir adım daha öne taşıyor.

TÜBİTAK SAGE İLE DEV GÜÇ BİRLİĞİ

EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, havacılıkta kritik bir döneme girildiğini belirtti. Mayıs ayında TÜBİTAK SAGE ile imzalanan protokol çerçevesinde, SAGE’nin füze teknolojileriyle EHSİM’in 28 yıllık elektronik harp tecrübesi birleşti. Hedef; düşman hava savunma sistemlerini fiziksel imhaya gerek kalmadan, elektronik yöntemlerle "akıl dışı" bırakmak.

JINN İLE SIZMA, SİS İLE ŞAŞIRTMA

Fuarın yıldızları JINN ve SİS, sahada birbirini tamamlayan iki farklı koruma kalkanı sunuyor:

JINN: Özel kuvvetlerin sızma harekatlarında dronlar aracılığıyla yakın mesafeden düşman radarlarını etkisiz hale getiriyor. Operatörleri çok sayıda sahte tehditle meşgul ederek sistemi "doyuma" ulaştırıyor.

SİS: Uçağa bir füze fırlatıldığında devreye giriyor. Füzeye sahte hedefler göstererek onu uçağımızdan uzaklaştırıyor ve boşluğa yönlendiriyor.

YAPAY ZEKA DEĞİL "BİLİŞSEL ZEKA" DÖNEMİ

EHSİM Genel Müdürü Say, elektronik harpte artık sadece cevap veren değil, "düşünebilen" sistemlerin devrinin başladığını müjdeledi. Say, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülük ettiği çalışmalarla yakın zamanda sahada yapay zekayı destekleyici unsur olarak göreceğiz. İnsan zekasının ötesinde teknikler geliştiriyoruz" diyerek Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı özetledi.

GÖRÜNMEZLİK KALKANININ 3 TEMEL GÜCÜ:

Düşmanı Yoruyor: Havada yüzlerce sahte hedef oluşturarak düşman savunmasını meşgul ediyor.

Sessiz ve Derinden: Fiziksel vuruş yapmadan düşman radarlarını kör ediyor.

Kesin Koruma: Füze kilidini kırarak uçağın sahadan güvenle ayrılmasını sağlıyor.



