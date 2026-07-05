Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 100 iştiraki konumundaki THY Teknik A.Ş.'de görev yapan personelin yüzünü güldürecek maaş zammı detayları ortaya çıktı. Airport Haber'de yer alan bilgilere göre; THY Teknik A.Ş. yönetimi ile yetkili Özçelik-İş Sendikası arasında yürürlükte olan 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) uyarınca personelin alacağı yeni ücret artış oranı kesinleşti.

TÜİK VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU: ZAM ORANI YÜZDE 18,29

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamını yüzde 17,76 olarak duyurmasının ardından gözler sözleşme maddelerine çevrildi. İmzalanan TİS hükümleri gereğince, açıklanan altı aylık enflasyon rakamına, bu oranın yüzde 3'ü oranında bir ilave daha yapıldı. Yapılan bu hesaplamayla birlikte, THY Teknik personelinin maaşlarına yansıyacak toplam zam oranı yüzde 18,29 olarak belirlendi.

ZAMLI MAAŞLAR AĞUSTOS'TA HESAPLARDA

Binlerce çalışanın en çok merak ettiği konulardan biri de yeni maaşların ne zaman ödeneceğiydi. Belirlenen yüzde 18,29'luk ücret artışı, önümüzdeki ağustos ayında yapılacak olan maaş ödemelerine doğrudan yansıtılacak. Böylelikle THY Teknik personeli, yılın ikinci yarısı için geçerli olan zamlı maaşlarını ilk kez ağustos ayında ceplerine koyacak.

"ENFLASYON + YÜZDE 3" UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Öte yandan, varılan mutabakat sadece bu dönemi kapsamıyor. 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin getirdiği güvenceyle, sözleşme süresince takip eden her 6 aylık dilimde de çalışanların maaşlarına gerçekleşen enflasyon oranına ilave olarak yüzde 3 zam uygulanmaya devam edilecek. Bu stratejik düzenleme ile personelin alım gücünün korunması ve enflasyonist baskılara karşı ücretlerin sürekli olarak desteklenmesi amaçlanıyor.