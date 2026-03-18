Türk Hava Kuvvetleri’ne yeni güç: SÜPER ŞİMŞEK envanterde
TUSAŞ tarafından geliştirilen SÜPER ŞİMŞEK Taktik İHA Sistemi, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. 900 kilometre menzil ve yapay zekâ destekli kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı bilgilendirmede sistemin hem operasyonel hem de eğitim ve test görevlerinde aktif şekilde kullanılacağını belirtti.
SÜPER ŞİMŞEK, 900 kilometre menzil, 0.85 Mach hız ve 35 bin feet irtifa kabiliyetiyle sınıfında öne çıkan özellikler sunuyor. Sistem, hem hedef uçak hem de kamikaze mühimmat olarak görev yapabiliyor.
RATO desteği sayesinde pist ihtiyacı olmadan farklı arazi koşullarından fırlatılabilen platform, esnek kullanım imkânı sağlıyor.
Ayrıca yapay zekâ destekli sürü uçuş kabiliyeti sayesinde birden fazla hedefe aynı anda yönlendirilebilen sistem, 35 kilogram harp başlığı ile yüksek vuruş gücü sunuyor.
SÜPER ŞİMŞEK’in envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.