Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların etkisiyle artan navlun ücretleri ve sevkiyatlarda yaşanan gecikmeler, üreticileri ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, deniz taşımacılığı maliyetlerinin kısa sürede katlanarak arttığını belirterek, daha önce yaklaşık 2 bin dolar seviyesinde olan konteyner taşımacılığı ücretlerinin bugün 8 ila 10 bin dolara yükseldiğini söyledi. Kaplan, sevkiyatların aksaması nedeniyle fabrikalarda çok sayıda konteynerin beklediğini ifade ederek sektöre yönelik acil lojistik desteği çağrısında bulundu.

TİM verilerine göre sektör, yılın ilk yarısında toplam 246 milyon 314 bin metrekare halıyı yurt dışına göndererek Türkiye ekonomisine 1,26 milyar dolara yakın döviz kazandırdı.

İhracatta en büyük pay makine halılarının

Toplam ihracatın büyük bölümünü yine makine halıları oluşturdu. İlk altı aylık dönemde makine halısı ihracatı 978 milyon 986 bin dolara ulaşırken, tufte halılar 219 milyon 769 bin dolar, el halıları 54 milyon 637 bin dolar ve kilimler ise 4 milyon 557 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kilim grubunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 oranında artış kaydedildi.

ABD en büyük pazar olmayı sürdürdü

Bölgesel bazda en yüksek ihracat 379 milyon 888 bin dolarla Amerika kıtasına yapılırken, Orta Doğu 304 milyon 691 bin dolarla ikinci, Avrupa ise 207 milyon 74 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke sıralamasında ise ABD, 350 milyon 755 bin dolarlık ihracat hacmiyle ilk sıradaki yerini korudu. ABD'yi 162 milyon 338 bin dolarla Suudi Arabistan, 101 milyon 788 bin dolarla ise İngiltere takip etti.

"Nakliye maliyetleri beş kat arttı"

Sektörün en önemli sorunlarının savaşın yol açtığı lojistik aksamalar, yükselen hammadde maliyetleri ve taşımacılık giderleri olduğunu belirten İskender Kaplan, Orta Doğu'nun sektör açısından stratejik bir pazar olduğuna dikkat çekti.

Kaplan, "Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle özellikle Dubai, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yönelik sevkiyatlarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Fabrikalarımızda ortalama 50 konteynere kadar ürün bekliyor. Navlun ücretlerinin 2 bin dolardan 8-10 bin dolar seviyesine yükselmesi üreticiler üzerinde ağır bir maliyet oluşturuyor. Bu nedenle sektör olarak lojistik alanında destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef yıl sonunda 3,5 milyar dolar

Yüksek hammadde maliyetleri, bölgesel çatışmalar ve yaz döneminde talepte yaşanan yavaşlamanın ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Kaplan, eylül ayından itibaren siparişlerde yeniden hareketlilik beklediklerini söyledi.

Yıl sonu ihracat hedeflerini değiştirmediklerini vurgulayan Kaplan, 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefini koruduklarını ifade ederek, "Üretim kadar sevkiyat da büyük önem taşıyor. Ürünleri ihraç edemediğimiz sürece üretimin karşılığını almak mümkün olmuyor. Önümüzdeki süreçte sektörün performansı büyük ölçüde bölgedeki gelişmelere, hammadde fiyatlarına ve lojistik koşullarına bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.