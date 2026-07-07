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UEFA, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu karşılaşmalarında iki Türk hakeme görev verdi. FIFA kokartlı hakemler Mehmet Türkmen ile Kadir Sağlam, bugün oynanacak mücadelelerde sahada olacak.

MEHMET TÜRKMEN FK BORAC-LEVSKI SOFYA MAÇINI YÖNETECEK

Mehmet Türkmen, Bosna Hersek temsilcisi FK Borac ile Bulgaristan ekibi Levski Sofya arasında Banja Luka'daki Gradski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. TSİ 21.30'da başlayacak mücadelede Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci üstlenirken, dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görev yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri, AVAR hakemi ise Daniele Paterna olacak.

KADİR SAĞLAM ÜSKÜP'TE DÜDÜK ÇALACAK

Kadir Sağlam ise Kuzey Makedonya temsilcisi Vardar ile Finlandiya ekibi KuPS Kuopio arasında Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Arena'da oynanacak mücadelede görev alacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olurken, VAR görevini Onur Özütoprak, AVAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.