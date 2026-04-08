Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, Türk hacı adaylarını sevindirecek önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın "Allah’ın misafirlerine hizmet" misyonu kapsamında hayata geçirdiği teknolojik ve organizasyonel yenilikler, bu yıl Türk hacılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

GÜMRÜK ÇİLESİ SONA ERİYOR: MEKKE YOLU GİRİŞİMİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan'ın paylaşımındaki verilere göre Büyükelçi Abualnasr, hac ve umre yolculuğunu kolaylaştırmayı amaçlayan ‘Mekke Yolu’ Girişimi hakkında detayları paylaştı. Bu girişim sayesinde Türk hacılar, Suudi Arabistan’a vardıklarında gümrük kapılarında beklemek zorunda kalmayacak.

Hacılar, çıkış işlemlerini henüz Türkiye’deki havalimanlarındayken tamamlayacak. Suudi Arabistan’a varışta pasaport ve gümrük işlemleriyle vakit kaybetmeden doğrudan kalacakları otellere geçebilecekler. ‘Mekke Yolu’ projesi Türkiye’de Ankara ve İstanbul havalimanlarında aktif olarak uygulanmaya başlandı.



HİZMET KALİTESİ HER AŞAMADA YÜKSELİYOR

Suudi Arabistan’ın bu hizmetleri yalnızca mevsimsel bir faaliyet olarak görmediğini vurgulayan Büyükelçi Abualnasr, sürecin bütüncül bir vizyonun parçası olduğunu belirtti. Krallığın, Türk hacılar için daha güvenli, konforlu ve teknoloji odaklı bir altyapı oluşturmak adına sürekli geliştirme çalışmaları içinde olduğu ifade edildi.