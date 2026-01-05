Yeniçağ Gazetesi
05 Ocak 2026 Pazartesi
Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var

Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen TC Candler'ın 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi açıklandı! Türkiye'den 7 oyuncu damga vurdu. İşte detaylar…

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var

Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen TC Candler'ın 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi yayımlandı.

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 2

Listede Türkiye'den 7 tanınmış oyuncu yer aldı ve özellikle yakında ATV'de başlayacak "A.B.İ." dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu'nun dahil olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 3

Her yıl milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen TC Candler "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, 2025 sonuçlarıyla duyuruldu.

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 4

Milyonlarca oy kullanılarak belirlenen listede bu yıl da sürpriz isimler öne çıktı.

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 5

Listeye giren tüm Türk ünlülerin oyuncu olması, Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründeki güçlü kadın temsiliyetini bir kez daha vurguladı.

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 6

100 isimlik sıralamaya, yeni dizisi "A.B.İ." ile ekranlara dönecek genç yıldız Afra Saraçoğlu da katıldı.

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 7

Saraçoğlu listenin 93. sırasında konumlandı.Hayranları genç oyuncuya kutlama mesajları gönderdi.

Peki listede başka hangi Türk güzeller var?

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 8

İşte 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesine giren Türk ünlüler ve sıralamaları…

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 9

93. AFRA SARAÇOĞLU

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 10

73. SILA TÜRKOĞLU

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 11

62. CEMRE ARDA

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 12

53. SU BURCU YAZGI COŞKUN

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 13

34. CEMRE BAYSEL

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 14

27. ÖZGE YAĞIZ

Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var - Resim: 15

1. HANDE ERÇEL

Kaynak: Magazin Servisi
