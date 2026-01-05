Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen TC Candler'ın 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi yayımlandı.
Türk güzeller dünya listesini salladı! 2025'in en güzelleri arasında 7 yıldızımız var
Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen TC Candler'ın 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi açıklandı! Türkiye'den 7 oyuncu damga vurdu. İşte detaylar…
Listede Türkiye'den 7 tanınmış oyuncu yer aldı ve özellikle yakında ATV'de başlayacak "A.B.İ." dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu'nun dahil olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Her yıl milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen TC Candler "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, 2025 sonuçlarıyla duyuruldu.
Milyonlarca oy kullanılarak belirlenen listede bu yıl da sürpriz isimler öne çıktı.
Listeye giren tüm Türk ünlülerin oyuncu olması, Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründeki güçlü kadın temsiliyetini bir kez daha vurguladı.
100 isimlik sıralamaya, yeni dizisi "A.B.İ." ile ekranlara dönecek genç yıldız Afra Saraçoğlu da katıldı.
Saraçoğlu listenin 93. sırasında konumlandı.Hayranları genç oyuncuya kutlama mesajları gönderdi.
Peki listede başka hangi Türk güzeller var?
İşte 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesine giren Türk ünlüler ve sıralamaları…
93. AFRA SARAÇOĞLU
73. SILA TÜRKOĞLU
62. CEMRE ARDA
53. SU BURCU YAZGI COŞKUN
34. CEMRE BAYSEL
27. ÖZGE YAĞIZ
1. HANDE ERÇEL