Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya katıldı. NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.

8 ÜLKEDEN 10 BİN ASKER

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı, 8 farklı müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

ALMANYA'DA NELER OLUYOR?

Alman otoyolunda Türk askeri konvoyunu gören Alman bir grup sosyal medyada paylaştıkları videoda "Burada resmen Türk askerî konvoyu var. Cidden millet, Almanya’da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" ifadelerini kullandı. Videoya "Türk gücü Almanları ürküttü" yorumları yağdı.