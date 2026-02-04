Kurduğu startup Kalder ile dikkatleri üzerine çeken Türk girişimci 26 yaşındaki Gökçe Güven, yatırımcıları 7 milyon dolar dolandırmak ve sahte belgelerle "olağanüstü yetenek" vizesi almak suçlamalarıyla ABD'de tutuklandı. Güven hakkında ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Gökçe Güven iddianamede menkul kıymet dolandırıcılığı, vize sahtekarlığı ve nitelikli kimlik hırsızlığı gibi suçlarla suçlanıyor.

Mynet'in haberine göre, sahte belge düzenlemek, menkul kıymet dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı gibi suçlar sebebiyle tutuklanan Gökçe Güven'in, 2025 yılında ünlü Forbes dergisinin “30 yaş altı 30 kişi” listesine girdiği ortaya çıktı.

BALON HESABI İDDİASI

Savcılık, Güven'in, "fintech-pazarlama platformu" olarak tanıttığı Kalder için yatırım toplarken sistematik bir aldatma yöntemi izlediğini yatırımcılara şirketin mali durumu ve partnerlikleriyle ilgili hayali veriler paylaştığını iddia etti. Güven'in, anlaşma yapmadığı dev markaları da "müşteri" gibi gösterdiği de iddialar arasında.

Güven'in “çift defter" tuttuğuş yatırımcılara şişirilmiş rakamlardan oluşan ikinci "sahte defter"i gösterdiği öne sürülüyor. Güven'in, onlarca yatırımcıyı yaklaşık 7 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor.

SAHTE İMZA

İddianameye göre genç girişimci, öğrenci vizesi bittikten sonra ABD'de kalabilmek için iş alanında üstün başarı gösterenlere verilen O-1A (Olağanüstü Yetenek) vizesine başvurdu. Başvuruda, tanınmış iş insanlarının imzalarını taklit ederek sahte referans mektupları düzenledi.

ABD Savcısı Jay Clayton konuyla ilgili "Gökçe Güven, tohum yatırım turunu sahte gelirler ve uydurma belgeler üzerine inşa etti. Girişimcilik maskesi altına gizlenen dolandırıcılığa karşı tetikte olun." dedi.

52 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Tutuklanan Güven suçlu bulunursa Menkul Kıymet ve Elektronik Dolandırıcılık için 40 yıla kadar hapis, vize sahtekarlığından 10 yıla kadar hapis ve nitelikli kimlik hırsızlığına da mevcut cezalara ek olarak zorunlu 2 yıl hapis olmak üzere yaklaşık 52 yıl hapis olabileceği belirtiliyor.