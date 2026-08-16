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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Türkiye'nin önemli gıda devlerinden Göknur Gıda ile ilgili peş peşe kritik hukuki gelişmeler yaşandı. Şirketin tamamına yönelik alınan yönetim kayyumu kararı aynı gün içinde iptal edilirken, soruşturma çerçevesinde belirli bir hisse dilimine el koyma tedbiri uygulanacağı açıklandı.

KAYYUM KARARI VE HIZLI İPTAL SÜRECİ

Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete yönetim kayyumu olarak atanmış ve bu karar 14 Ağustos'ta Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmişti. Ancak süreç çok hızlı bir şekilde tersine döndü.

Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi, 14 Ağustos'ta aldığı yeni bir kararla söz konusu kayyum atamasını tamamen kaldırdı.

Şirket yönetiminin olağan şekilde görevine devam ettiği ve incelenmek üzere alınan bilgi ve belgelerin tümüyle şirkete iade edildiği duyuruldu.

SÜLEYMANCILARLA BAĞLANTILI YÜZDE 13'LÜK HİSSEYE TEDBİR

Yönetim kayyumu kararının bozulmasının ardından Başsavcılık, adli tedbirlerin tamamen sona ermediğine dikkat çeken önemli bir detay paylaştı.

Soruşturma makamlarınca yapılan incelemelerde, şirket paylarının yüzde 13'lük kısmının Süleymancılar grubuyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Şirketin tamamına yönelik kayyum tedbiri esnetilse de, tespit edilen bu yüzde 13 oranındaki hisseye doğrudan el konulmasına karar verildi.

ŞİRKETİN DUYURUSU VE BAŞSAVCILIĞIN YANITI

Sürecin ardından Göknur Gıda, yatırımcılarına ve kamuoyuna yönelik resmi bir duyuru yayımlayarak mevcut yönetim yapılarında hiçbir değişiklik olmadığını ve faaliyetlerin aksamadan sürdüğünü vurguladı.

Başsavcılık kaynakları ise Göknur Gıda'nın yaptığı bu resmi açıklamanın kayyum kararının kaldırılması yönüyle "doğru" olduğunu; ancak yüzde 13'lük hisseye el konulması gibi süren adli tedbirlerden bahsedilmemesi nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme açısından "eksik" kaldığını ifade etti.