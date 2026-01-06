1948'de Kayseri'de 8 kurucu üye ve 8 ortakla kurulan Türk gıda devi Meysu, halka arz oluyor.

Alnus Yatırım Menkul Değerler konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan "Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş." halka arzının Talep toplaması 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

7,50 TL "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı" ile halka arza çıkacak.

Şirket, sermaye artışı yoluyla 120.000.000 TL nominal değerli pay ve ortak satışı yoluyla 55.000.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 175.000.000 TL nominal değerli payların halka arzını planlıyor.

MEYSU TARİHÇESİ

Meysu, 1948'de Kayseri'de 8 kurucu üye ve 8 ortakla kuruldu. Şirketin yüzde 50'si Gülsan Gıda'ya, yüzde 50'si Güldüoğlu ailesine ait

Kayseri'deki 36 bin metrekarelik fabrikada çeşitli içecekler üretiliyor. 2016'da yaklaşık 120 bin ton içecek üretildi. Ham maddeler Kayseri ve civar illerden temin ediliyor. 4.5 trilyon liraya Özkoyuncu Madencilik ve Gülsan Şekerleme'ye satıldı. Türkiye'nin ilk helal belgeli meyve suyu markası oldu.