YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Türk futbolunun önemli spor adamlarından biri olan ve Orduspor’un efsane kalecileri arasında yer alan Rado Dursun lakaplı Dursun Karamustafa, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Orduspor tarihinin ilk kalecilerinden olan Karamustafa, Ordu’nun Perşembe ilçesindeki kabristanlığa defnedildi.

SPOR CAMİASI CENAZEDE BULUŞTU

Memleketi Ordu’da gerçekleştirilen cenaze törenine spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından birçok kişi ve kurum cenazeye çelenk göndererek Dursun Karamustafa’ya olan saygı ve vefalarını dile getirdi. Ordu dışından pek çok TÜFAD derneği ile birlikte birçok kulüp başkanı da törene çelenk gönderdi.

PROTOKOL VE ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze töreninde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Orduspor’un efsane başkanlarından Ergin Karlıbel, 52 Orduspor Futbol Kulübü Başkanı Şükrü Bodur, Dursun Karamustafa’nın birlikte forma giydiği eski futbolcular ve spor dünyasından önemli isimler yer aldı.

TABUTUNA ORDUSPOR BAYRAĞI VE 1 NUMARALI FORMA KONULDU

Orduspor’a uzun yıllar hizmet eden Dursun Karamustafa’nın tabutu üzerine, kalecilik kariyerinin simgesi olan 1 numaralı forma ile Orduspor bayrağı konuldu. Sevenleri, Rado Dursun’u dualarla son yolculuğuna uğurladı.