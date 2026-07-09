103 yıllık çınarın Türk futbolunu sarsan ligden çekilme kararına itiraz geldi

TFF 2. Lig'e katılmama kararıyla Türk futbolunda büyük yankı uyandıran Altınordu'da, kulübün eski başkanlarından İlyas Gönen sessizliğini bozdu. Yazılı bir açıklama yayımlayan Gönen, Başkan Seyit Mehmet Özkan'a seslenerek alınan kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.
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Altınordu'nun 2. Lig'e katılmama kararının ardından kulübün eski başkanlarından İlyas Gönen, Başkan Seyit Mehmet Özkan'a çağrıda bulundu. Gönen, Özkan'ın kararını yeniden gözden geçirmesini isteyerek, "Altınordu camiasının ve spor kamuoyunun ortak sesine kulak verilmesini rica ederim." dedi.Kaynak: DHA
'VERDİĞİNİZ SÖZLERİ HATIRLATMA İHTİYACI HİSSETTİK'
Seyit Mehmet Özkan'ın hem İzmir hem de Türk sporuna önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Gönen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüze başkan olurken hem Altınordu camiasına hem de tüm spor kamuoyuna vermiş olduğunuz sözleri size hatırlatma ihtiyacı hissettik.
Ticari hayattaki başarılarınızın bağlı olduğunuz ilkelerden, verdiğiniz sözlere olan sadakatinizden ve bitmek bilmeyen azminizden kaynaklandığını biliyoruz.
Aynı ilke, aynı sadakat ve azmi Altınordu için de göstermenizi bekliyoruz."
'ALTINORDU DÜNYADA YENİDEN HATIRLANDI'
İlyas Gönen, Seyit Mehmet Özkan yönetiminde Altınordu'nun "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" sloganıyla Türk futboluna örnek bir model oluşturduğunu belirtti.
Kulübün altyapı vizyonuyla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da adından söz ettirdiğini ifade eden Gönen, Altınordu markasının yeniden dünya futbolunda tanınır hale geldiğini dile getirdi.
'LİGE KATILMAMA KARARINI GÖZDEN GEÇİRİN'
Açıklamasının sonunda Özkan'a çağrısını yineleyen Gönen, "Üç günlük dünya" sözünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"'Üç günlük dünya' diyorsunuz. Bu üç günlük dünyada ilkeleri, sadakati ve azmiyle tanınan bir iş insanı ve spor adamı olarak aynı değerlerle anılmanız en büyük arzumuzdur.
Tüm spor kamuoyunu üzen lige katılmama kararını yeniden gözden geçirip hedefleriniz ve verdiğiniz sözler doğrultusunda yolunuza devam etmeniz hem Altınordu camiasını hem de spor kamuoyunu mutlu edecektir. Altınordu Taraftarlar Derneği ve tüm kamuoyu adına bu ortak sese kulak verilmesini rica ediyorum."