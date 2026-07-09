103 yıllık çınarın Türk futbolunu sarsan ligden çekilme kararına itiraz geldi

'VERDİĞİNİZ SÖZLERİ HATIRLATMA İHTİYACI HİSSETTİK'

Seyit Mehmet Özkan'ın hem İzmir hem de Türk sporuna önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Gönen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüze başkan olurken hem Altınordu camiasına hem de tüm spor kamuoyuna vermiş olduğunuz sözleri size hatırlatma ihtiyacı hissettik.