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Kaynak: Haber Merkezi

3. Lig'de mücadele edecek Altay'da yeni sezon öncesi yaşanan belirsizlik camiada endişe yaratıyor. Transfer yasağı, 1 milyar TL'yi aşan borç yükü ve kadrodaki belirsizliklerle karşı karşıya olan siyah-beyazlı ekipte yönetim krizi de sürüyor.

KAYYUM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Yatırımcı arayışından sonuç alamayan Başkan Sinan Kanlı'nın görevi bırakma kararı aldığı belirtilirken, yönetime talip çıkmaması halinde mahkemeye başvurarak kulübe kayyum atanmasını talep etmesi bekleniyor.

Ligin başlamasına kısa süre kalmasına rağmen takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayamaması da kulüpteki belirsizliği artırıyor.

ÇALIŞMA GRUBU'NDAN HABER BEKLENİYOR

İstanbul merkezli, finans ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin desteğiyle yönetim oluşturmayı hedefleyen Altay Çalışma Grubu'ndan gelecek kararın kulübün geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

ESKİ YATIRIMCI YENİDEN DEVREDE

Öte yandan geçen yaz kısa süreliğine yatırımcı olarak kulüpte yer alan Vahdettin Heyal, yönetime yeniden talip olduklarını açıkladı.

Heyal'in desteğiyle göreve gelen eski başkan Yüksel Gürüz, daha sonra başlatılan imza kampanyasının ardından görevinden ayrılmış, sonrasında ise kulüp üyeliğinden çıkarılmıştı.