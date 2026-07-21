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Kaynak: DHA

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'da olağanüstü genel kuruldan başkan adayı çıkmamasının ardından yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Görevi bırakma kararı alan Başkan Sinan Kanlı'nın, yeni bir yönetimin oluşturulup oluşturulamayacağını görmek için hafta sonuna kadar bekleyeceği öğrenildi.

KAYYIM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Siyah-beyazlı camiada sponsor desteğiyle yeni bir yönetim oluşturmak isteyen grubun çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Girişimlerin sonuçsuz kalması halinde Başkan Sinan Kanlı'nın mahkemeye başvurarak kulübe kayyım atanmasını talep edeceği ifade edildi.

'HAFTA SONUNA KADAR NETLEŞECEK'

Yönetim çalışmalarını yürüten grup adına açıklama yapan eski yönetici Deniz Kemahlı, temasların sürdüğünü belirtti.

Kemahlı, "Oluşturduğumuz çalışma grubunun temasları devam ediyor. Sürecin hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaşacağını düşünüyoruz. Altay için umutlar tükenene kadar inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.