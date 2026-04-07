Ülkemizde A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray’ı çalıştıran Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane teknik direktörün vefatının ardından Süper Lig kulüplerinden de taziye mesajları paylaşıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü, Lucescu'nun vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu."

Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol… pic.twitter.com/bpebpPfj8y — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2026

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

Bordo-mavili ekibin Lucescu'nun vefatıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bir dönem A Millî Futbol Takımımızın da Teknik Direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Lucescu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Bir dönem A Millî Futbol Takımımızın da Teknik Direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum Lucescu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/zJWT91WEyp — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 7, 2026

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli ekibinin paylaşımı şu şekilde:

"Başsağlığı dileriz

Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray’da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mircea Lucescu’nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Başsağlığı dileriz



Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray’da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Mircea Lucescu’nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/K8AS3P3C9P — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2026

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, efsane teknik adamın vefatıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Eski teknikle değiştirdiğimiz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini, büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu,

huzur içinde uyu. Elveda Luce."