07 Ocak 2026 Çarşamba
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları

Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları

Süper Lig’de kış transfer döneminde yapılan takviyeler dikkat çekerken, en yüksek maliyetli gelen transferler de ön plana çıktı.

Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları

İşte Süper Lig'de kış transfer döneminde yapılan en pahalı 20 transfer.

1 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 2

20 | Anthony Musaba

Samsunspor → Fenerbahçe | 5 milyon Euro | 2026

2 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 3

19 | Garry Rodrigues

PAOK → Galatasaray | 5,3 milyon Euro | 2017

3 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 4

18 | Romulo

Athletico → Göztepe | 5,3 milyon Euro | 2025

4 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 5

17 | Keny Arroyo

Independiente → Beşiktaş | 5,67 milyon Euro | 2024

5 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 6

16 | Ahmed Kutucu

Eyüpspor → Galatasaray | 5,97 milyon Euro | 2025

6 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 7

15 | Jayden Oosterwolde

Parma → Fenerbahçe | 6 milyon Euro | 2023

7 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 8

14 | Danylo Sikan

Shakhtar→ Trabzonspor | 6 milyon Euro | 2025

8 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 9

13 | Oleksandr Zubkov

Shakhtar→ Trabzonspor | 6 milyon Euro | 2025

9 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 10

12 | Alvaro Morata

Milan → Galatasaray | 6 milyon Euro | 2025

10 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 11

11| Alex Telles

Gremio→ Galatasaray | 6,15 milyon Euro | 2014

11 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 12

10 | Ognjen Mimovic

Zenit→ Fenerbahçe | 6,7 milyon Euro | 2025

12 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 13

9 | İrfan Can Kahveci

Başakşehir→ Fenerbahçe | 7 milyon Euro | 2021

13 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 14

8 | Nicolas Anelka

Manchester City→ Fenerbahçe | 7,2 milyon Euro | 2005

14 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 15

7 | Wesley Sneijder

Inter→ Galatasaray | 7,5 milyon Euro | 2013

15 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 16

6 | Carlos Cuesta

Genk→ Galatasaray | 8 milyon Euro | 2025

16 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 17

5 | Moussa Sow

Lille→ Fenerbahçe | 10 milyon Euro | 2012

17 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 18

4 | Ernest Muci

L. Varşova→ Beşiktaş | 10 milyon Euro | 2025

18 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 19

3 | Diego Carlos

Aston Villa→ Fenerbahçe | 11,5 milyon Euro | 2025

19 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 20

2 | Mbaye Diagne

Kasımpaşa→ Galatasaray | 13 milyon Euro | 2019

20 21
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları - Resim: 21

1 | Nicolo Zaniolo

Roma→ Galatasaray | 15 milyon Euro | 2023

21 21
Kaynak: Spor Servisi
