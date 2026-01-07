İşte Süper Lig'de kış transfer döneminde yapılan en pahalı 20 transfer.
Türk futbolunun ara transfer bombaları: Tarihin en pahalı imza rekorları
Süper Lig’de kış transfer döneminde yapılan takviyeler dikkat çekerken, en yüksek maliyetli gelen transferler de ön plana çıktı.
20 | Anthony Musaba
Samsunspor → Fenerbahçe | 5 milyon Euro | 2026
19 | Garry Rodrigues
PAOK → Galatasaray | 5,3 milyon Euro | 2017
18 | Romulo
Athletico → Göztepe | 5,3 milyon Euro | 2025
17 | Keny Arroyo
Independiente → Beşiktaş | 5,67 milyon Euro | 2024
16 | Ahmed Kutucu
Eyüpspor → Galatasaray | 5,97 milyon Euro | 2025
15 | Jayden Oosterwolde
Parma → Fenerbahçe | 6 milyon Euro | 2023
14 | Danylo Sikan
Shakhtar→ Trabzonspor | 6 milyon Euro | 2025
13 | Oleksandr Zubkov
Shakhtar→ Trabzonspor | 6 milyon Euro | 2025
12 | Alvaro Morata
Milan → Galatasaray | 6 milyon Euro | 2025
11| Alex Telles
Gremio→ Galatasaray | 6,15 milyon Euro | 2014
10 | Ognjen Mimovic
Zenit→ Fenerbahçe | 6,7 milyon Euro | 2025
9 | İrfan Can Kahveci
Başakşehir→ Fenerbahçe | 7 milyon Euro | 2021
8 | Nicolas Anelka
Manchester City→ Fenerbahçe | 7,2 milyon Euro | 2005
7 | Wesley Sneijder
Inter→ Galatasaray | 7,5 milyon Euro | 2013
6 | Carlos Cuesta
Genk→ Galatasaray | 8 milyon Euro | 2025
5 | Moussa Sow
Lille→ Fenerbahçe | 10 milyon Euro | 2012
4 | Ernest Muci
L. Varşova→ Beşiktaş | 10 milyon Euro | 2025
3 | Diego Carlos
Aston Villa→ Fenerbahçe | 11,5 milyon Euro | 2025
2 | Mbaye Diagne
Kasımpaşa→ Galatasaray | 13 milyon Euro | 2019
1 | Nicolo Zaniolo
Roma→ Galatasaray | 15 milyon Euro | 2023