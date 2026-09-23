TFF 3. Lig'de mücadele eden Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'da yönetim krizi yeni bir boyut kazandı.
Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübünde tartışma yaratan kongre kararı
Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübü Altay'da yönetim belirsizliği devam ediyor. Kayyım başvurusundan feragat etmeye hazırlanan yönetimin olağanüstü genel kurul planı, daha önce toplu istifa kararı alınması nedeniyle hukuki yetki tartışmasını beraberinde getirdi.Kaynak: DHA
Başkan Sinan Kanlı yönetimi, 3 Ağustos'ta mahkemeye yaptığı kayyım başvurusunun sonuçlanmasının uzaması üzerine davadan feragat ederek kulübü doğrudan olağanüstü genel kurula götürmeyi planlıyor.
Ancak yönetimin daha önce toplu şekilde istifa ettiğinin açıklanması, kongre kararı alma yetkisinin bulunup bulunmadığı konusunda tartışmaya neden oldu.
Karar defterinde gerekli yönetici sayısına ulaşılamaması halinde kongre kararının hukuki açıdan sorun oluşturabileceği ifade ediliyor.
KAYYIM DAVASINDAN FERAGAT EDECEKLER
Bazı Altaylı taraftarlar sosyal medyada süreçte usulsüzlük yaşanabileceği yönünde görüş belirtirken, kongre kararı alınması durumunda genel kurul üyelerinin yargı yoluna başvurabileceği dile getirildi.
Kulüp yönetimi ise kayyım atanmadığı için mevcut yönetimin hukuki sorumluluğunun devam ettiğini savunuyor.
İzmir Adliyesi 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen kayyım davasının üçüncü duruşması 26 Kasım'a bırakılırken yönetimin davadan feragat etmek için mahkemeye dilekçe sunacağı belirtildi.
SİNAN KANLI: 'SORUMLULUKLARIMIZ HUKUKEN DEVAM ETMEKTEDİR'
Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın açıklaması şu şekilde:
“Kayyım ataması yapılmadığından dolayı son yönetim kurulumuzun sorumlulukları hukuken devam etmektedir. Kayyım talebimizin amacı sorumluluklarımızın devredilmesi ve kayyımın kulübümüzü genel kurula götürmesi içindi.
"Davadan feragat ederek kayyım tarafından yapılacak genel kurul çağrısının süreci hızlandırmak için tarafımızca yapılmasını benimsemiş durumdayız."
"Amacımız emeklerin zamana yenik düşmemesi, Altay'ın süreçte yıpranmaması ve ivedi olarak demokratik ortamda seçim yapılmasının sağlanmasıdır."
"Hukuki mesuliyetlerimizin devam ettiği noktada sezonun başlamasından bugüne kadar emek veren tüm paydaşlarla kulübümüzün şartlarını idame ettireceğiz ve Büyük Altay'ın yeni bir yönetim kuruluna kavuşmasını sağlayacağız. Bu süreçte takımımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız.”