Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübünde tartışma yaratan kongre kararı

"Hukuki mesuliyetlerimizin devam ettiği noktada sezonun başlamasından bugüne kadar emek veren tüm paydaşlarla kulübümüzün şartlarını idame ettireceğiz ve Büyük Altay'ın yeni bir yönetim kuruluna kavuşmasını sağlayacağız. Bu süreçte takımımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız.”