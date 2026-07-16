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Kaynak: DHA

Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübü Altay'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yine yönetim çıkmadı.

11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmadığı için yarıda kalan kongrenin bugün tamamlanan oturumunda da başkanlığa talip olan isim olmadı.

Böylece mevcut yönetim görevine devam ederken, kulüpte kayyım atanması ihtimali gündeme geldi.

KAYYUM SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklayan Sinan Kanlı'nın, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında mahkemeye başvurarak kulübe kayyım atanmasını talep etme hakkı kazandığı belirtildi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, ilk oturumda oy kullanma hakkı bulunan 93 üyeden 63'ü katıldı.

Genel kurulun sonunda üyeler Altay Marşı'nı söyleyerek toplantıyı sonlandırdı.

SİNAN KANLI'DAN AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMASI

Başkan Sinan Kanlı, kulübe yatırım yapması beklenen Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ile yürütülen görüşmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Kanlı, İstanbul ve İzmir'de toplam dört kez bir araya geldiklerini belirterek, yönetici alacaklarının ödenmesi konusunda anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Ahmet Nur Çebi bize borcu 5 milyon euroya kapatıp kapatamayacağımızı sordu. Görüşmeler sonunda 6 milyon 300 bin euroya tüm borcu bitirebileceğimizi ilettik. Ancak bu kez rakamı 3 milyon 500 bin euroya indirmemizi istedi. Bu mümkün değildi. Yaklaşık 350 milyon TL ile tüm borcu kapatabilecek durumdaydık ve kulüp yaklaşık 750 milyon TL tasarruf sağlayacaktı." ifadelerini kullandı.

Kanlı ayrıca, Mustafa Denizli ve Mahmut Özgener'i de devreye sokmalarına rağmen yatırım sürecinin olumlu sonuçlanmadığını, Ahmet Nur Çebi'nin de yakın çevresine Altay camiasından özür dilediğini aktardı.

KULÜPTE ACİL NAKİT ARANIYOR

Genel kurulda söz alan bazı üyeler, sponsor desteğiyle yeni bir yönetim oluşturmak için ay sonuna kadar süre isterken, bazı üyeler ise mevcut şartlarda ligden çekilmenin daha doğru olacağını savundu.

Öte yandan Altay'da serbest kalma hakkı bulunan futbolcuların takımda tutulabilmesi için acil olarak yaklaşık 2 milyon TL kaynak bulunması gerektiği öğrenildi.