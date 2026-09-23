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Kaynak: AA

Bandırmaspor forması giyen genç futbolcu Tolga Kalender'in vefatı spor camiasını yasa boğdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajıyla kederli aileye ve kulübe başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Bak, NSosyal ağındaki resmi sayfasından ilettiği taziye dileklerinde, "Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden sporcumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, sevenlerine ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." şeklinde açıklamalarda bulundu.