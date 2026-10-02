Kaynak: Haber Merkezi

Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde gerçekleştirilen incelemeler, Türk futbolundaki terfi ve atama süreçlerine dair vahim iddiaları ve belgeleri ortaya çıkardı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturma dosyasında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yapılan yazışmalar ve hakem terfilerinde usulsüzlük yapıldığına işaret eden kritik bir liste yer aldı.

TORPİL LİSTESİ VE HAKEM ATAMALARI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında yapılan WhatsApp yazışmalarında, hakem ve VAR atamalarına ilişkin görüşmeler yapıldığı da ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.

'DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN'

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Yazışmalarda Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi. Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol’un "Erkan Engin olsun başkanım" dediği görüldü.

'ÖZGÜR YANKAYA OLSA DAHA İYİ OLUR BAŞKANIM'

Daha sonra Kol’un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ifadelerini kullandığı belirlendi. Devam eden yazışmalarda Yasin Kol’un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.

Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı tespit edildi. Ferhat Gündoğdu’nun "Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin" diye sorduğu, Yasin Kol’un ise "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu’nun "Atilla var Özgür abi avar olsun" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

'SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM'

Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı görüldü. Yasin Kol’un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu’ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

HAKEMLERE TORPİLLİ TERFİ LİSTESİ

Soruşturma birimlerince incelenen dijital verilerde, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine (TFFHGD) sağlanan çeşitli imkanlar, lojistik destekler ve kişisel yakınlıklar karşılığında bazı hakemlerin üst klasmanlara yükseltilmesi amacıyla özel listelerin oluşturulduğu tespit edildi. Dosyaya giren belgede, terfi tekliflerinin liyakat yerine ilişkiler üzerinden şekillendiği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti.

"TORPİL VE DERNEK İŞLERİ" BAŞLIKLI LİSTE DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan belgenin başlığındaki "İSTANBULDAN BÖLGESEL LİGE TEKLİF EDİLEN BAZI HAKEMLERİN TORPİLLERİ VEYA DERNEK İÇİN YAPTIĞI İŞLERİN KARŞILIĞI OLARAK TERFİ LİSTESİNE EKLENMESİ" ifadesi usulsüzlük iddialarını somutlaştırdı.

İnceleme raporunda yer alan hakem isimleri ve karşılarında yer alan kayıtlar şu şekilde belgelendi:

Ayberk Burhan: "Kendisi 1994 doğumlu artık terfi için son şansları genç hakem isteyen bir MHK var. Ama Ayberk denen arkadaşı mecbur teklif etmek zorunda kaldılar nedeni ise TFFHGD İstanbul şubesinin sezon açılışında yapmış olduğu yan sanayi Hummel malzemeleri kendisi Merter'de yaptırmış ve dernekten karşılığında herhangi bir ücret almamıştır bunun karşılığında dernek başkanı kendisine terfi listesi sözü vermiştir. Kendisi ise Beyazıt'da sahte markalı ürünler satmaktadır bir hakeme ne kadar çok yakışıyor değil mi?"

Ali Serdar Kankaş: "Kendisi eski A klasman hakemi, eski klasman gözlemcisi ve il hakem kurulu başkanlığı görevi yapmış olan Aydın Kankaş'ın oğlu."

Hüseyin Hakan Bodur: "Kendisi atletik testlerin, dernekteki toplantıların ve Riva'da olan organizasyonların çekimlerini yapan bir hakem aynı zaman da mevcut dernek başkanı ile yazın tatillere giden birisi."

Yiğit Karabudak: "Kendisi eski klasman hakemi ve mevcut Süper Lig temsilcisi Levent Karabudak'ın oğlu."

Alican Sağlar: "Kendisi TFFHGD İstanbul Dernek Şubesi yöneticisi aynı zamanda kurulan Genç Hakemler Komisyonu başkan vekili bu Alican denen arkadaş genç hakemleri mevcut dernek başkanının safına çekmeye çalışan ve çekince gerek sosyal medya gerekse fiziksel olarak organizasyonlara katılmalarını ve biat etmelerini zorlayan birisi tam anlamıyla derneğin militanlığını yapan bir kişi."

-Aykut Özçelik: "Kendisi mevcut dernek başkanının tabiri caizse yaverliğini yapan bir kişi çantasını taşımasından tutun suyunu açmasına kadar yapan birisi aynı zamanda dernek başkanı nereye açılışa giderse kendisi de açılışlara gider katılır. Bir de TFFHGD İstanbul Genç Hakemler üyesi bu da derneğin bir alt militanı diyebiliriz."

-Kaan Taha Duman: "Kendisi babasının arabasını dernek başkanına tahsis eden birisi evinden alıp evine bırakır ihtiyacı olduğu zaman arabasını verir nereye gitmek isterse istediği yere kadar getirip götürür yani şoförlüğünü yapar. Bazı yerlerin sezon açılışlarına katılır. Hatta maç yönettiği bir sahada maç bittikten sonra tribüne çıkıp kendisini izlemeye gelen hakemlerin yanında (Valla ben sırtımı derneğe verdim her hafta SAL maçına çıkıyorum) diyen birisi."

-Ceyhun Canbay: "Kendisi dernek başkanı ile samimi birisi aralarında olan bağ nedir tam bilemiyorum ama kendisi çıktığı maçlardan kötü puan almasına rağmen SAL maçlarına çıkmaya devam etti hatta en can alıcı noktası kötü not veren gözlemcisi 2 hafta sonra maçına tekrar atandı ve o maçın gözlemcisi ile aynı maça çıkmak istemediğini bildirdi sonrasında ise atanan gözlemci o maçtan alındı yerine başka gözlemci atandı."

WHATSAPP MESAJLARI VE TERFİ TALEPLERİ DELİL OLARAK DOSYADA YER ALDI

Ele geçirilen sohbet kayıtlarında, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Gündoğdu ve kulüp yöneticileri arasında geçen diyaloglar da adli incelemeye takıldı. Hakem terfileri ve atamalara ilişkin yapılan yazışmaların tamamı tutanaklara şu ifadelerle geçti:

Gündoğdu: "Tamam başkanım size bilgi vereceğim"

Talep Metni: "Mehmet ŞENKAYA 30098 SAMSUN Klasman yardımcı hakemi Devre arası yapılacak olan hakem klasmanında Üst klasman yardımcı hakemliğine"

Gündoğdu: "Başkanım günaydın, umarım daha iyisinizdir. Ben terfi listelerini hazırladım.Siz ne zaman derseniz size sunacağım."

Yetkili Tarafından İletilen Bilgi Notu:

"Salih ÇETİN Doğum Tarihi 12.03.2000 Lisans Numarası 44001 Giresun Bölgesi İl hakemliğinden Bölgesel hakemliğine Terfi seminerine katıldı Terfi etmesini beklediğimiz lig Bölgesel lig 8 yıllık Düdük hakemi Daha önce 1.5 yıl Bölgesel ligde orta hakemlik yaptı 3.lig ve B.A.L 'de 4. Hakemlik yaptı"

İletilen Destek Talebi: "Başkanım ferhat beye de iletmiştim giresunun tek hakemi ve bal ligine yani bölgesel lige yükselmek istiyor herşeyi tutuyor benim için önemli sizde destek verirseniz sevinirim saygılar"

"Mustafa Bozbağ artmıştı bana yöneticimiz"

Gündoğdu'nun Yanıtı: "Bana da vermişti başkanım Ama ben sizinle konuştuklarımızın dışında kimden gelirse gelsin normal adil sürecine bıraktım bir kısmı zaten hak edip girdi."