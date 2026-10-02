Türk futbolunda son günlerde peş peşe yaşanan gelişmelerin yankıları sürüyor. Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltıların ardından yüzlerce futbol yöneticisinin bahis nedeniyle disipline sevk edilmesi, futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor
Türk futbolunda hakemlere yönelik gözaltılar ve 448 yöneticinin bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiyle başlayan süreç, Avrupa gündemine de taşındı. UEFA'nın Türkiye'de yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçtiği iddia edildi.Furkan Çelik
Hakemlik sistemi ve futbol yönetimine ilişkin soruşturmalar devam ederken, yaşanan gelişmelerin UEFA tarafından da yakından takip edildiği öne sürüldü.
MHK SORUŞTURMASINDA PEŞ PEŞE GÖZALTILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
"Hakemler dosyası" olarak gündeme gelen soruşturmada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.
YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının ayrıntılı analizinin ardından iki hakemin 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alındığını açıkladı.
448 FUTBOL YÖNETİCİSİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Hakem soruşturmasının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonunun yürüttüğü bahis incelemesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden toplam 448 futbol yöneticisini bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Disiplin sevkleriyle birlikte Türk futbolundaki soruşturmaların kapsamı genişlerken, gözler hem adli süreçlere hem de PFDK'nın vereceği kararlara çevrildi.
UEFA TÜRKİYE'YE GÖZLEMCİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR
Türk futbolunda art arda yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın da harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA, Türkiye'deki olağanüstü gelişmeleri yerinde takip etmek amacıyla gözlemci göndermeye hazırlanıyor.
UEFA'nın özellikle hakem soruşturması, bahis dosyası ve futbol yöneticilerinin disipline sevk edilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.