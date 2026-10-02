Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor

Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor

Türk futbolunda hakemlere yönelik gözaltılar ve 448 yöneticinin bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiyle başlayan süreç, Avrupa gündemine de taşındı. UEFA'nın Türkiye'de yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçtiği iddia edildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 1

Türk futbolunda son günlerde peş peşe yaşanan gelişmelerin yankıları sürüyor. Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltıların ardından yüzlerce futbol yöneticisinin bahis nedeniyle disipline sevk edilmesi, futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 2

Hakemlik sistemi ve futbol yönetimine ilişkin soruşturmalar devam ederken, yaşanan gelişmelerin UEFA tarafından da yakından takip edildiği öne sürüldü.

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MHK SORUŞTURMASINDA PEŞ PEŞE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

"Hakemler dosyası" olarak gündeme gelen soruşturmada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 4

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 5

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının ayrıntılı analizinin ardından iki hakemin 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 6

448 FUTBOL YÖNETİCİSİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Hakem soruşturmasının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonunun yürüttüğü bahis incelemesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden toplam 448 futbol yöneticisini bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 7

Disiplin sevkleriyle birlikte Türk futbolundaki soruşturmaların kapsamı genişlerken, gözler hem adli süreçlere hem de PFDK'nın vereceği kararlara çevrildi.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 8

UEFA TÜRKİYE'YE GÖZLEMCİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR

Türk futbolunda art arda yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın da harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 9

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA, Türkiye'deki olağanüstü gelişmeleri yerinde takip etmek amacıyla gözlemci göndermeye hazırlanıyor.

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Türk futbolunda kriz büyüyor: UEFA devreye giriyor - Resim: 10

UEFA'nın özellikle hakem soruşturması, bahis dosyası ve futbol yöneticilerinin disipline sevk edilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

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