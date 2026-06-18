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Kaynak: İHA

Bursaspor Kulübü'nde yeni dönemin başlamasıyla birlikte yönetim, Türk futbolunun dev kulüpleriyle olan bağları güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve AK Parti Bursa Milletvekili, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Galatasaray’ın konuğu oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün merkezinde gerçekleşen bu üst düzey ziyarette, yeşil-beyazlı heyeti Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ağırladı. Toplantıda futbol dünyasındaki güncel yapısal gelişmelerin yanı sıra, iki köklü camia arasında yapılabilecek sportif ve idari ortak projeler ele alındı.

BAŞKAN ÇELİK’TEN SOSYAL MEDYADA TEŞEKKÜR MESAJI

Görüşmenin ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı yönetime sergiledikleri misafirperverlik için teşekkür etti. Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizleri en iyi şekilde misafir eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’e ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukcu’ya teşekkür ediyorum."

Bu dostane ziyaret, futbol kamuoyunda Anadolu ve İstanbul kulüpleri arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği olarak nitelendirildi.