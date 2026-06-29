Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi

Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi

Kayserispor hakkında eski futbolcu ve futbol temsilcisi Uğur Avadan tarafından iflas davası açıldı.

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Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi - Resim: 1

Eski futbolcu ve lisanslı futbol temsilcisi Uğur Avadan, Kayserispor Futbol Anonim Şirketi hakkında iflas istemiyle dava açtı.

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Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi - Resim: 2

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uğur Avadan'ın Kayserispor Futbol Anonim Şirketi aleyhine açtığı iflas davasına ilişkin duruşma tarihini duyurdu.

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Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi - Resim: 3

Adi takipten doğan itirazın kaldırılması ve iflas istemini kapsayan davanın, 28 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00'de görüleceği bildirildi.

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Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi - Resim: 4

Mahkeme tarafından yapılan duyuruda, iflas talebi nedeniyle haklarının zarar gördüğünü ileri süren gerçek ve tüzel kişilerin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurarak itiraz ve davaya müdahil olma talebinde bulunabilecekleri belirtildi.

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Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi - Resim: 5

Açıklamada, belirtilen süre içinde başvuru yapmayanların daha sonra sunacakları itiraz ve müdahale taleplerinin kabul edilmeyeceği kaydedildi.

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Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi - Resim: 6
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