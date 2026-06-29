Eski futbolcu ve lisanslı futbol temsilcisi Uğur Avadan, Kayserispor Futbol Anonim Şirketi hakkında iflas istemiyle dava açtı.
Türk futbolunda beklenmedik gelişme: Kulübün iflası istendi
Kayserispor hakkında eski futbolcu ve futbol temsilcisi Uğur Avadan tarafından iflas davası açıldı.Kaynak: Diğer
Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uğur Avadan'ın Kayserispor Futbol Anonim Şirketi aleyhine açtığı iflas davasına ilişkin duruşma tarihini duyurdu.
Adi takipten doğan itirazın kaldırılması ve iflas istemini kapsayan davanın, 28 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00'de görüleceği bildirildi.
Mahkeme tarafından yapılan duyuruda, iflas talebi nedeniyle haklarının zarar gördüğünü ileri süren gerçek ve tüzel kişilerin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurarak itiraz ve davaya müdahil olma talebinde bulunabilecekleri belirtildi.
Açıklamada, belirtilen süre içinde başvuru yapmayanların daha sonra sunacakları itiraz ve müdahale taleplerinin kabul edilmeyeceği kaydedildi.