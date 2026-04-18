Eğitim içeriği ile dijital teknolojiyi harmanlayan Türk firması Macenta Yayıncılık, yeni nesil platformu The Globals V2 ile uluslararası bir başarıya imza attı. ABD merkezli düzenlenen The EdTech Awards 2026 kapsamında "Trendsetter" (Trend Belirleyici) kategorisinde finalist olan şirket, Türkiye’yi eğitim teknolojileri liginde zirveye taşıdı.

DEVLER LİGİ'NDE BİR TÜRK MARKASI

2010 yılından bu yana Adobe, Blackboard ve Discovery Education gibi global devlerin yer aldığı bu platformda finalist olmak, Macenta için uluslararası bir referans niteliği taşıyor. Şirketin Yazılım Ekibi Lideri Burak Pusat, bu başarının sadece ürünün değil, arkasındaki teknoloji vizyonunun bir yansıması olduğunu söyledi.

The Globals V2, İngilizce öğretirken aynı zamanda dünya vatandaşı yetiştirmeyi amaçlayan sıra dışı bir model sunuyor.

"KLASİK ARAÇLARIN ÖTESİNE GEÇTİK"

Şirket yöneticileri, elde edilen başarının küresel büyüme stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirtti. Macenta CEO’su Burak Akyüz, "Bizim için başarı eğitime gerçek değer katabilmektir" derken; İçerik Direktörü Esra Girgin ise platformun öğrencinin dünyayla kurduğu ilişkiyi geliştirdiğini ve klasik dil araçlarının ötesine geçtiğini ifade etti.

Macenta Global Projeler Direktörü Sam Whittam, The EdTech Awards finalistliğinin Macenta’yı global ölçekte dikkat çeken bir oyuncu haline getirdiğini söyledi.