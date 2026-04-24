İstanbul Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İFMİB) bugün gerçekleştirilen genel kurulunda, Uslu Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, yönetim kuruluna seçilerek sektörün en önemli karar mekanizmalarında yerini aldı.

Başkanlığa yeniden seçilen Muzaffer Taviloğlu ve yeni dönemde görev alacak tüm isimler, Türk fındığının ihracat başarısını daha da ileriye taşımak için kolları sıvadı.

Uslu Fındık, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk fındığının global pazardaki gücünü artırma sorumluluğunu üstlenerek, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.

Sektör temsilcileri, Mustafa Uslu’nun İFMİB yönetimindeki varlığının, ihracat vizyonuna yeni bir ivme kazandıracağına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk fındığı, dünya sofralarının vazgeçilmez lezzeti. Bu başarıda üreticiden ihracatçıya herkesin emeği var. Mustafa Uslu’nun katkılarıyla bu emeğin karşılığı daha güçlü şekilde alınacaktır.”