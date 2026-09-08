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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk fındığının uluslararası pazarlardaki tanıtım çalışmaları Suriye’de devam etti. Şam’da düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı’na ortak stantla katılan Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri, Türk fındığının kullanım alanlarını ve Suriye pazarındaki ticaret potansiyelini ziyaretçilere anlattı.

ŞAM’DA FINDIK TANITIMI

26 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen 63. Şam Uluslararası Fuarı, farklı sektörlerden çok sayıda firma ve iş insanını bir araya getirdi. Fuarda ortak stant açan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ziyaretçilere Türk fındığı hakkında bilgi verdi. Türkiye’den Suriye’ye gerçekleştirilen fındık ihracatının yanı sıra ürünün farklı sektörlerdeki kullanım alanları da tanıtıldı.

ZİYARETÇİLERE FINDIKLI ÜRÜNLER İKRAM EDİLDİ

Tanıtım standını ziyaret eden iş insanları ve katılımcılara Türk fındığının yanı sıra kavrulmuş fındık ve çeşitli fındıklı ürünler ikram edildi. Gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle Türk fındığının Suriye pazarındaki bilinirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler içerisinde fındığın daha güçlü bir konuma taşınması hedeflendi.

TÜRKİYE’DEN 33 STANTLA KATILIM

İnşaat, kimya, gıda, teknoloji, enerji ve endüstri gibi birçok farklı sektörün temsil edildiği fuarda Türkiye 33 stantla yer aldı. Yerel ve uluslararası şirketleri bir araya getiren organizasyonda, firmalar arasında yeni ticari bağlantıların kurulması ve stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden şirketler, yatırımcılar ve karar vericiler de katılım sağladı.

TİCARET HACMİNDE 10 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Fuarın açılış töreninde konuşan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bolat, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, bu rakamın 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen temasların, Türkiye-Suriye arasındaki ticaretin geliştirilmesine ve Türk ürünlerinin Suriye pazarındaki varlığının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.