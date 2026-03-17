Dünya fındık piyasasının lideri Türkiye, sektördeki küresel tecrübesini Güney Yarımküre’ye taşıyor. Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Şili’de düzenlenecek olan 4. Ulusal Avrupa Fındığı Günü’ne (Día Nacional del Avellano Europeo) ana konuşmacı olarak davet edildi.

TÜRK FINDIĞININ GELECEĞİ "MASTERCLASS" İLE ANLATILACAK

26 Mart 2026 tarihinde Şili’nin Maule bölgesinde gerçekleştirilecek organizasyonda Başkan Bölük, dünya fındık sektör temsilcilerine seslenecek. “Türk Fındığının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” başlıklı bir masterclass verecek olan Bölük; Türk fındığının tarihsel gelişimini, küresel pazardaki stratejik konumunu ve gelecek projeksiyonlarını geniş bir perspektifle sunacak.

LİSANSLI DEPOCULUK MODELİ DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Sektörün dijitalleşmesi ve modernizasyonu konusunda öncü adımlar atan GTB’nin, Giresun’da hayata geçirdiği dünyanın ilk fındık lisanslı deposu uluslararası arenada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başkan Bölük, bu sistemin işleyişini, kalite standardizasyonunu ve depolama teknolojilerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini Şilili üreticilerle paylaşarak Türkiye’nin modern depoculuk vizyonunu anlatacak.