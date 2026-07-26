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Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevine bir kez daha katkı sunmaya hazırlanıyor. Diyarbakır'da konuşlu 181. Jet Filo Komutanlığı'na (Pars Filo) bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personel, Ağustos-Kasım 2026 döneminde Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde görev yapacak.

Anadolu Ajansı ekibi, Estonya'ya gitmeden önce Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sürdürülen son hazırlıkları görüntüledi.

BALTIK SEMALARINDA 7/24 GÖREV

Görev kapsamında Türk pilotlar, Baltık hava sahasında 7 gün 24 saat esasına göre alarm-reaksiyon nöbeti tutacak. Olası hava sahası ihlallerine ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı sürekli hazır bekleyecek ekipler, NATO müttefikleriyle ortak görevler de icra edecek.

"NATO'NUN DOĞU KANADI İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, hava polisliği görevinin NATO'nun müşterek hava sahasının korunmasına yönelik barış dönemi hava savunma faaliyeti olduğunu belirtti.

Baltık Hava Polisliği'nin Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahasının korunması amacıyla yürütüldüğünü ifade eden Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu görev NATO'nun doğu kanadının savunması kapsamında stratejik olarak çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık, müttefik kuvvetlerle ortak çalışma ve stratejik güç kazandırma konularında önemli katkılar sağlayacaktır."

Özdemir, görevin Estonya Amari Hava Üssü'nde 5 uçak ve 76 personelle yerine getirileceğini belirterek, Pars Filo'nun yurt içi ve yurt dışındaki görevlerde kendisini defalarca kanıtladığını, bu görevi de başarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi.

"BİR SAVAŞ UÇAĞI TEK KİŞİNİN BAŞARISI DEĞİLDİR"

Pilot Üsteğmen Özmen ise Estonya'da yürütülecek görevin ve uluslararası tatbikatların, farklı ülkelerden müttefiklerle ortak hareket etme kabiliyetlerini geliştirdiğini ifade etti.

Başarıda ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Özmen, şunları söyledi:

"Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur, aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir. Ancak bir savaş uçağının havalanması tek başına pilotun başarısı değildir. Arkasında gece gündüz çalışan bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar büyük bir fedakârlık ve takım ruhu vardır."

Gençlere de seslenen Özmen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözünü hatırlatarak, Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmak isteyenlere disiplinli çalışma çağrısında bulundu.

NATO HAVA POLİSLİĞİ GÖREVİ NEDİR?

NATO Hava Polisliği, müttefik ülkelerin hava sahasını korumak amacıyla yürütülen sürekli bir barış dönemi görevi olarak uygulanıyor. Görev kapsamında savaş uçağı kapasitesine sahip NATO üyeleri, bu imkâna sahip olmayan ülkelerin hava sahasının güvenliğine destek veriyor.

Baltık Hava Polisliği misyonu ise Estonya, Letonya ve Litvanya'nın 2004 yılında NATO'ya katılmasının ardından başlatıldı. Görev, gönüllü NATO ülkeleri tarafından dört aylık dönemler halinde dönüşümlü olarak yürütülüyor.

Misyon kapsamında NATO savaş uçakları önce Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde konuşlandırılırken, 2014'ten itibaren Estonya'daki Amari Hava Üssü, 2024'ten itibaren ise Letonya'daki Lielvarde Hava Üssü de kullanılmaya başlandı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Türk Hava Kuvvetleri, NATO Hava Polisliği kapsamında daha önce 6 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'da, 30 Kasım 2023-2 Nisan 2024 tarihleri arasında ise Romanya'da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Ağustos-Kasım 2026 döneminde Estonya'da görev yapacak Türk F-16'larının ardından, Aralık 2026-Mart 2027 döneminde Romanya'da gerçekleştirilecek NATO Hava Polisliği görevini de Türk Hava Kuvvetleri'nin üstlenmesi planlanıyor.