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Türk Eximbank, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştiren önemli bir finansman anlaşmasına imza attı. Banka, avro ve dolar cinsinden farklı vadelerde yapılandırılan sendikasyon kredisi kapsamında 830 milyon dolarlık kaynak temin etti.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Gerçekleştirilen sendikasyon işlemine: 9’u ilk kez olmak üzere toplam 32 uluslararası banka katıldı

İşlem yüzde 129 yenileme oranıyla tamamlandı. Bu sonuç, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen yatırımcı güveninin sürdüğüne işaret etti.

2026’DA 5,1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Türk Eximbank’ın yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı toplam finansman:

5,1 milyar dolara ulaştı. Banka, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman yapısıyla ihracatçılara daha uygun maliyetli kaynak sağlamayı sürdürüyor.

Reel sektöre destek

Sağlanan finansmanın:

Üretim

Yatırım

İstihdam

odaklı faaliyet gösteren ihracatçı firmalara aktarılması planlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Sendikasyon kredisinin 1 yıl vadeli dilimi:

Sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırıldı

Bu kapsamda:

Çevre dostu üretim yapan KOBİ’ler

Kadın girişimciler

öncelikli destek alanları arasında yer aldı.

“GÜVENİN FİNANSAL KARŞILIĞI”

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, elde edilen sonucun uluslararası yatırımcı güvenini yansıttığını belirterek, yüksek yenileme oranının bankanın güçlü bilançosu ve Türkiye’nin üretim kapasitesine duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Güney, sağlanan kaynağın yalnızca finansal büyüklük değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracat odaklı büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Türk Eximbank, önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardan sağladığı kaynakları ihracatçıların rekabet gücünü artıracak şekilde ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.