Ekonomist Enes Özkan, geçtiğimiz Temmuz ayında Tesla’nın Juniper modeli bir araç satın aldı. Özkan, tüm araç bedellerini ödemesine rağmen, kendisi de dahil birçok insandan ek ÖTV bedeli alındığını açıklamıştı.

Özkan ve diğer mağdurlar olayı Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, alınan ek ÖTV’nin haksız olduğuna kanaat getirerek, kararını Özkan ve diğer mağdurlardan yana verdi.

'TESLA'YI MAHKEMEYE VERMİŞTİM KAZANDIM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan, şunları söyledi,

“ÖTV MAĞDURU EKONOMİST” :) olarak Tesla’yı mahkemeye vermiştim kazandım.

Geçen Temmuz ayında Tesla Juniper almıştım. Tüm araç bedelini ödememe rağmen aracın teslim aşamasında benden ve birçok insandan ek ötv bedeli alınmıştı. Tüketici Mahkemeleri ilk başta Bursa’da bir öğretmen arkadaşımızın sonra da benim gibi birçok insanın lehine karar verdi birçok şehirde ve fazladan ödediğimiz bedeli geri almaya hak kazandık.

Şirketler sorunun kaynağıyla ilgili çözüm geliştirmek yerine olumsuzlukları müşterilerine yansıtmamalı. Kamuyla ilişkilerini bozmamak adına bu haksız uygulamalara gitmemeli. Umarım bundan sonra müşterileriyle daha yapıcı ilişkiler kurarlar.

Dava açma konusunda kararsız olan varsa etrafında bu konuda uzman herhangi bir hukukçuyla görüşerek süreci başlatmalarının onlar için iyi olacağı kanaatindeyim.

Bu süreci benim adıma titizlikle takip eden avukatım

@avpinarozkan’a teşekkür ederim.”