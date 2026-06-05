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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Ali Osman Enli yetkili sendika belirleme sürecinde Bozüyük ilçesinde 4688 nolu kanuna ve usule aykırı olarak kendi üyeleri olan eğitim çalışanını başka bir sendikaya üye gösterilmesi ile ilgili Bilecik Valiliği ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Başkan Enli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



“Bozüyük ilçesinde yetkili sendika belirleme sürecinin son ayında eğitim çalışanlarını baskıyla kendilerine üye yapmaya çalışan malum sendikanın bu ahlaksız yaklaşımın yanı sıra, Sendikamızın yetkisini gasp etmek için 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na açıkça aykırı bir şekilde usulüne uygun olarak sendikamızdan istifa formu olmayan üyemizin başka bir sendikaya üye gösterilerek aidatının kesilmesine temsilcimizin yaptığı itirazı, yetkililer kanun hiçe sayarak reddetmişlerdir. Türk Eğitim Sen'in yetkisinin gasp edilmeye çalışılmasına adeta çanak tutmuşlardır.

Bu süreçte üyemizin kanuna uygun istifası olmadan diğer sendikaya kesinti yapan okul müdür yardımcısının, sendika aidatı kesinti listesinde adı ve imzası olan gerçekleştirme görevlisi ve maaş mutemedi olarak değişiklikleri kontrol etmesi gereken şefin malum sendikanın ilçe yönetiminde oldukları da Sendikamızca tespit edilmiştir.

Şube yönetimimizin sıkı takibiyle fark edilen 4688 sayılı kanuna açıkça aykırı bu durum karşısında, kanuna açıkça aykırı davranan tüm ilgililer hakkında Valilik ve Savcılık makamlarına gerekli başvurular Sendikamızca yapılmış, suç duyurusunda bulunulmuştur.

Öte yandan; mevcut yanlışlıkların düzeltilmesi için gereken tüm resmi yazılı ve sözlü talepler muhataplarına iletilmiş ve Türk Eğitim-Sen’in hakkını sonuna kadar koruyacağımız net bir şekilde ifade edilmiştir.

Sendikamız her zaman olduğu gibi adalet ve hakkaniyet anlayışı içerisinde sorumluluk gösterirken, malum sendikanın yaptığı paylaşımlar bardağı taşıran son damla olmuştur. Zira malum sendika yetkilileri Milli Eğitim yetkililerini etiketleyerek asıl saiklerine dair mesajı vermişler, kanun tanımaz davranışlarda birlik içerisinde oldukları imajını kamuoyu önünde sosyal medyada ortaya koymuşlardır.

Sadakati Devlete, Hizmeti ise Millete olması gerekirken kendilerine tevdi edilen kamu gücünü kendileri ve malum kesimlerin menfaatine kullananlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

İlgili tüm makamları bu kanunsuzluk ağıyla değil, Devlet adabı ve ciddiyetiyle hareket etmeye davet ettiğimizi belirterek, sürecin Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubemiz ve Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak takipçisi olunacağını kamuoyuna bildiririz.”