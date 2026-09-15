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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Ali Osman Enli, yaptığı yazılı açıklama ile 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla şube başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Mercan’a devrettiğini duyurdu.

Enli, başkanlığı süresince kendisine destek olan 1350 üyeye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Başkanlığım süresince omuz omuza verdiğimiz, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen 1350 değerli üyemizin her birine yürekten teşekkür ederim.”

Görevi devralan Ayhan Mercan ve yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini ileten Enli, görev değişiminin sendika ve eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti.