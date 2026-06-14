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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in, katıldığı bir televizyon programında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i eleştirirken eczacılık mesleğini hedef alan sözleri, meslek örgütünün sert tepkisine yol açtı. Şimşek, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Biz, CHP’de siyaset yaparken Özgür Özel Manisa’da eczanesinde eczane kalfası olarak reçete yazmaya uğraşıyordu. Özgür Özel, Manisa’daki eczanesinde kalçadan iğne yaparken kaç iğne kırdı bilmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından yazılı bir kınama mesajı yayımlayan Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacılık mesleğinin küçümsenemeyeceğini vurguladı.

Türk Eczacıları Birliği’nin yayımladığı kınama metninde, mesleğin itibarına ve eczane çalışanlarına yönelik ifadelere karşı şu değerlendirmelere yer verildi:

“12 Haziran 2026 tarihinde bir televizyon programında Berhan Şimşek’in, Sayın Eczacı Özgür Özel’e yönelik eczacılık üzerinden kurmuş olduğu cümleler, meslek camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Eczacılık mesleği, bilim ve etiği merkezine alan, kadim bir halk sağlığı hizmetidir. Günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz, buna müsaade etmeyiz. Ayrıca kullanılan ifadeler eczanelerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı da küçük düşürmeyi hedefleyen aciz cümlelerdir. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz.”