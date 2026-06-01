Türk dünyasının zengin kültürel mirasını genç nesillere aktarmak ve ortak bilinç oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Dilden Motife: Türk Dünyasında Birlik ve Kültür Köprüleri" gençlik katılımı projesi tamamlandı. TDK koordinatörlüğünde; Gazi Üniversitesi, Mersin Valiliği ve Tokat Valiliği ortaklığıyla yürütülen projenin liderliğini Prof. Dr. Harun Şahin üstlendi.

Ankara, Tokat ve Mersin illerinde 31 Mayıs 2025 ile 30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje; 13-30 yaş grubundaki gençleri, öğretmenleri, eğitmenleri ve alan uzmanlarını bir araya getirdi.

8 ETKİNLİKLE 250 GENCE ULAŞILDI

Türk dünyasına ait geleneksel motif ve desenlerin sembolik anlamlarını gençlere tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında toplam 8 etkinlik ve çalıştay düzenlendi. Bu organizasyonlar aracılığıyla 250 gence doğrudan ulaşıldı.

Ayrıca yürütülen saha çalışmalarında, toplumun bu konudaki farkındalık düzeyini ölçmek amacıyla 199 kişiye Türk dünyası motiflerine dair bilgi düzeylerini ölçen sorular yöneltildi.

GELECEK NESİLLER İÇİN "POLİTİKA BELGESİ" HAZIRLANDI

Projeye katılan gençler; TDK, Gazi Üniversitesi ve valiliklerde görev yapan uzmanlardan motiflerin tarihi ve kültürel kökenlerine dair kapsamlı eğitimler aldı. Projenin öne çıkan temel çıktıları şu şekilde sıralandı:

-Motif Rehberi: Türk dünyasında yaygın olarak kullanılan desen ve motifler derlenerek kapsamlı bir rehber haline getirildi.

-Politika Belgesi: Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını yasal ve stratejik zeminde destekleyecek bir politika belgesi oluşturuldu.

-Erasmus+ Kütüphanesine 3 Kitap: Süreç boyunca üretici rol üstlenen genç katılımcılar, kendi hazırladıkları çalışmalarla Erasmus+ kütüphanesine 3 yeni kitap kazandırdı.

-Youthpass Sertifikası: Projede yer alan tüm genç katılımcılar, Avrupa Komisyonu tarafından tanınan uluslararası geçerliliğe sahip Youthpass Sertifikasını almaya hak kazandı.

ÇIKTILAR DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI

Proje kapsamında elde edilen tüm bilimsel veri, kitap ve rehber gibi çıktılara, vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilmesi amacıyla "https://dildenmotife.projesi.org" web adresi üzerinden erişim imkanı sağlandı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Projenin kapanış oturumunda konuşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Harun Şahin; projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'e, Türk kültür ve tarihine yönelik destekleri için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'e, gençlerin gelişimine olanak tanıyan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'ya ve tüm ajans çalışanlarına teşekkürlerini iletti.