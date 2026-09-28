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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Türk dünyasının güçlü ve sevilen isimlerinden, Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yıl dönümünde Ankara’da anma programı düzenlendi.

Kerkük Kültür Derneği ve ELVİNDER Derneği’nin iş birliğiyle ve Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; İYİ Parti Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Mecidli, T.C. İçişleri Bakanı Danışmanı Hatice Atan, Ganire Paşayeva’nın kız kardeşi Kamala Paşayeva, sanatçılar Azerin ve Ömer Türkmenoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Azerbaycan’dan Anadolu’ya, Kerkük’ten İstanbul’a ve Sivas’a kadar farklı şehirlerden gelen akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit anneleri ve Ganire Paşayeva’nın dostları ile sevenleri de programda hazır bulundu.

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

Anma programı, saygı duruşunun ardından Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı ve Azerbaycan Millî Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci yaptı. Ardından İYİ Parti Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Mecidli ve Ganire Paşayeva’nın kız kardeşi Kamala Paşayeva birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalarda Ganire Paşayeva’nın Türk dünyasına yönelik çalışmaları, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine katkıları, soydaşlık ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi yönündeki faaliyetleri ve bıraktığı kültürel miras üzerinde duruldu.

GANİRE PAŞAYEVA BELGESELİ GÖSTERİLDİ

Programda, Azerbaycan Devlet Televizyonu tarafından hazırlanan ve yönetmen Elnure Kazımova’nın yönetmenliğini yaptığı Ganire Paşayeva belgeseli de gösterildi.

Belgeselde Paşayeva’nın gazetecilik hayatının başlangıcı, Azerbaycan’ın önemli şahsiyetleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler ve Türk dünyasına yönelik çalışmaları ele alındı. Özellikle Haydar Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmelerden kesitlere de yer verildi.

“GANİRE PAŞAYEVA VE TÜRK DÜNYASI” PANELİ

Anma programının önemli bölümlerinden biri de “Ganire Paşayeva ve Türk Dünyası” başlıklı panel oldu. Panelde üç konuşmacı, Ganire Paşayeva’nın farklı yönlerini ve Türk dünyasına bıraktığı mirası ele aldı:

1.Prof. Dr. Bülent Aksoy – Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Konu: “Ganire Paşayeva’nın Türk Dünyasındaki Yeri ve Misyonu”

2.Serhat Kabakçı – Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı, şair ve yönetici Konu: “Ganire Paşayeva ve Şiir Dünyası”

3.Dr. Şemsettin Küzeci – Kerkük Kültür Derneği Başkanı Konu: “Kerkük’ün Manevi Kızı Ganire Paşayeva”

Panelde Ganire Paşayeva’nın Türk dünyasına bakışı, edebiyata ve şiire ilgisi, Kerkük ve Irak Türkmenlerine verdiği önem ile Türk dünyasının farklı coğrafyaları arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirildi.

“KERKÜK’ÜN MANEVİ KIZI GANİRE PAŞAYEVA” KİTABININ TANITIMI YAPILDI

Anma programının dikkat çeken bölümlerinden biri de Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci tarafından hazırlanan “Kerkük’ün Manevi Kızı Ganire Paşayeva” adlı kitabın tanıtımı oldu. Kitapta, Ganire Paşayeva’nın Türk dünyasına yönelik çalışmaları, Irak Türkmenlerine ve özellikle Kerkük’e gösterdiği yakın ilgi, kültür, edebiyat ve sanat alanındaki faaliyetleri ile soydaşlık ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik hizmetleri ele alınıyor.

Dr. Şemsettin Küzeci, kitabı hazırlama amacının Ganire Paşayeva’nın Kerkük ve Irak Türkmenlerine olan gönül bağını, Türk dünyası için ortaya koyduğu çalışmaları ve geride bıraktığı değerli mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

AZERİN VE ÖMER TÜRKMENOĞLU’NDAN DUYGUSAL KONSER

Programın müzik bölümünde sanatçı Azerin, Ganire Paşayeva’nın bestelenmiş şiirlerinden bazılarını seslendirdi. Sanatçı Ömer Türkmenoğlu ise Paşayeva’nın sevdiği Kerkük türkülerinden “Altun Hızmav Mülayim” ile “Kerkük’ün Zindanına Attılar Meni” adlı eserleri seslendirdi. Programın finalinde Azerin ve Ömer Türkmenoğlu, Türk dünyasının ortak acısını ve ayrılık duygusunu anlatan “Ayrılık” türküsünü birlikte seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı konser, salondaki katılımcılardan büyük ilgi gördü.

GANİRE PAŞAYEVA HİZMET ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Anma programının devamında “Ganire Paşayeva Hizmet Ödülleri” takdim edildi.

Ödüller; Ganire Paşayeva’nın düşünce ve ideallerine sahip çıkarak Türk dünyasının birlik ve beraberliğine, soydaşlık ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine, millî ve manevi değerlerin yaşatılmasına ve Türk dünyası kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayan kurumlara yönelik olarak verildi. Bu kapsamda, Ganire Paşayeva’nın beş eserini yayımlayan Türk Edebiyatı Vakfı ile “60 Bölüm Adım Adım Türkiye” programını yayımlayan Azerbaycan Devlet Televizyonu ödüle layık görüldü. Program, Ganire Paşayeva’nın Türk dünyasına bıraktığı mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki temennilerle sona erdi.

TEŞEKKÜR VE ONUR PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Toplantının sonunda, Paşayeva ailesi adına, anma programının düzenlenmesine ve Ganire Paşayeva’nın hatırasının yaşatılmasına katkılarından dolayı Dr. Şemsettin Küzeci, Arzuman Azaflı ve Yeşim Gürsoy’a teşekkür plaketleri takdim edildi. Ayrıca, programa katkıları ve Ganire Paşayeva’nın hatırasına gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla Prof. Dr. Bülent Aksoy ve sanatçı Ömer Türkmenoğlu’na onur plaketi verildi. Toplu fotoğraf çekimiyle Ganire Paşayeva anma toplantısı son buldu.

KAMALA PAŞAYEVA’YA ONUR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Programın kapanışında, Ganire Paşayeva’nın anısına düzenlenen anma toplantısının organizasyonunu gerçekleştiren Kerkük Kültür Derneği, ELVİNDER Derneği ve Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği adına, Ganire Paşayeva’nın Kız kardeşi Kamala Paşayeva’ya ve ailesine üç derneğin imzasını taşıyan özel bir Onur Belgesi takdim edildi. Onur Belgesi, Ganire Paşayeva’nın Türk dünyasına, kültürüne, edebiyatına ve soydaşlık bağlarının güçlendirilmesine yaptığı hizmetlerin hatırasını yaşatmak amacıyla ailesine sunuldu.