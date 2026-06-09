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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA); Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş ortaklığıyla bilimsel bir köprü kurmaya hazırlanıyor. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından genç akademisyen, uzman ve araştırmacıları buluşturacak olan 8. Geleneksel Yaz Okulu, 23-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Türk devletleri arasındaki akademik, kültürel ve bilimsel işbirliğini pekiştirmek amacıyla planlanan yaz okulunda bu yıl iki ana program yürütülecek:

Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi Programı: Alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasına dair bilgi birikiminin geliştirilmesi ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

Yapay Zeka ve Enerji Programı: Katılımcıların enerji teknolojilerinin geleceğine yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri, sürdürülebilir enerji çözümleri konusundaki farkındalıklarını artırmaları ve küresel ölçekte akademik ağlar kurmaları amaçlanıyor.

Programın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk dünyasındaki bilimsel ve kültürel etkileşimin artırılmasının stratejik önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay Zeka ve Enerji Yaz Okulu, katılımcıların, enerji teknolojilerinin geleceğine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirmelerine, sürdürülebilir enerji çözümlerine ilişkin farkındalıklarını artırmalarına ve uluslararası akademik işbirliklerine katkı sağlamalarına imkan sağlayacak. Türkoloji, sanat ve medeniyet tarihi yaz okulu ise alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek programı sayesinde, katılımcıların, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasına ilişkin bilgi birikimlerini geliştirmeleri ve disiplinler arası bakış açılarını güçlendirmeleri hedefleniyor."

Yaz okulu programına belirli ülkelerden genç araştırmacıların katılımı kabul edilecek. Başvuru detayları ve kriterler şu şekildedir:

Hedef Kitle: Doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar.

Yaş Sınırı: 35 yaşını aşmamış olmak.

Kontenjan: Toplam 35 katılımcı kabul edilecek.

Başvuru Yapabilecek Ülkeler: Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Moğolistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün.

Türk dünyasında ortak bilgi üretimini teşvik etmeyi ve sürdürülebilir akademik ağlar kurmayı hedefleyen bu prestijli programa başvurular, "summerschool.tuba.gov.tr" internet adresi üzerinden dijital olarak gerçekleştiriliyor. Adayların en geç 23 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.