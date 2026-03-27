Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde "Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi" Ankara’da başladı.

Başkentte bir otelde düzenlenen açılış programında, Türk dünyasından yayıncı, yazar, çevirmen ve akademisyenler bir araya geldi. Program, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini yansıtan müzik dinletisiyle başladı.Kongrede, yayıncılığın kültürel hafızayı koruma, bilgi paylaşımını yaygınlaştırma ve toplumlar arası etkileşimi artırmadaki rolü ele alınacak.

Türk dünyasında yayıncılık alanında ortak bir vizyonun güçlendirilmesi, ülkeler arasında işbirliği imkanlarının artırılması ve sektörel standartların geliştirilmesi hedefleniyor.Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yayıncılığın Türk dünyasında ortak hafızanın korunması ve kültürel mirasın devamlılığının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Yazgı, yayıncılığın Türk dünyasını birbirine bağlayan en güçlü kültürel unsurlar arasında yer aldığının altını çizerek, "Ortak dil, edebiyat ve kültür ekseninde yürütülen yayıncılık faaliyetleri farklı coğrafyalarda yaşayan Türk toplulukları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmekte, işbirliği olanaklarını artırmakta ve müşterek bir gelecek bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kongrenin “gelecek için birlikte” mottosuyla düzenlendiğini aktaran Yazgı, bu yaklaşımın Türk dünyasında ortak hareket etme iradesini ve kültürel üretimde birlikteliği ifade ettiğini vurguladı.Yazgı, kongrenin yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uzun vadeli işbirliklerinin oluşturulması açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Üç gün sürecek kongremizde sektörel yapıdan içerik ve ürün geliştirmeye, fikri haklardan çeviri desteklerine uzanan başlıklar altında 6 komisyonda Türk dünyasından gelen temsilcilerle birlikte 10 ülkeden 140 katılımcıyla yenilikçi çalışmaları değerlendirecek, stratejik yaklaşımlar geliştirerek verimli istişarelerde bulunacağız." bilgisini paylaştı.

Bakanlığın Türk dünyasıyla yayıncılık alanında uzun süredir işbirliği yürüttüğünü aktaran Yazgı, TEDA programı kapsamında 2005’ten bu yana Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da 81 yayınevine 368 eserin çeviri ve yayımlanması için destek sağlandığını bildirdi.

Açılışta konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin ise dünyanın son dönemde ciddi bir buhranla karşı karşıya olduğunu belirterek, Türk dünyasının bu sürece katkı sunacak birikime sahip olduğunu ifade etti.

Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Ankara, turizm başkenti oluşunu en güzel şekilde değerlendirecek. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları ve programlamaları var. İnşallah biz de valilik olarak o programların içerisinde hem yer alacağız hem de imkanlarınız ölçüsünde onlara omuz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara’daki üniversitelerin bu işe iyi bir altyapı oluşturduğunu ve kentin yeterli kültürel birikime sahip olduğunu kaydeden Şahin, valilik olarak yapılan çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.