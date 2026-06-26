Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen değişikliklerle, Türkiye'nin kültürel mirasını, turizm potansiyelini ve Türkçeyi dünyaya tanıtan yapımlara yönelik destek mekanizması genişletildi.

Bugün 170 ülkede yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, yalnızca eğlence sektörünün değil, Türkiye'nin kültürel tanıtımının da en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Diziler aracılığıyla Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginlikleri, gastronomisi, yaşam kültürü ve turistik destinasyonları milyonlarca kişiye ulaşıyor. Aynı zamanda Türkçenin uluslararası alandaki görünürlüğü de her geçen gün artıyor.

Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde yürütülen destek programı yeniden düzenlendi. Yapılan değişikliklerle, uluslararası pazarlarda başarı yakalayan yapımların daha kapsamlı şekilde desteklenmesi ve Türk dizilerinin küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

DESTEK ŞARTLARI GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte dizi film destek programına ilişkin başvuru ve yararlanma kriterleri sektörün güncel ihtiyaçlarına göre revize edildi. Destek sisteminin daha verimli işlemesi hedeflenirken, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yapımların daha geniş uluslararası kitlelere ulaşmasının önü açıldı.

AYNI YIL BİRDEN FAZLA PROJEYE DESTEK

Yapılan değişikliklerin en dikkat çeken başlıklarından biri ise aynı yapım şirketinin bir yıl içinde birden fazla proje için destek alabilecek olması oldu. Böylece uluslararası pazarda başarı elde eden yapımcılar, farklı projeleriyle de devlet desteklerinden yararlanabilecek.

BÖLÜM BAZLI DESTEK MODELİ

Destek sistemi daha esnek bir yapıya kavuşturularak bölüm bazlı hale getirildi. Önceki uygulamada yer alan "dizinin yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması" şartı kaldırıldı. Buna karşılık yapımın en az üç kıtada ve 10 farklı ülkede yayımlanması kriteri korunarak uluslararası başarı ölçütü muhafaza edildi.

DESTEK DOĞRUDAN HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK

Yeni uygulama kapsamında destek ödemeleri, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli dizilerin yurt dışındaki umuma iletim haklarını elinde bulunduran hak sahiplerine doğrudan yapılacak. Böylece destek mekanizmasının daha hızlı ve etkin işlemesi hedefleniyor.