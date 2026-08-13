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Ay Yapım’ın "dünyanın tamamı yapay zekâ ile yapılmış ilk dizisi" olarak lanse ettiği "Surlar" (Castle Walls), Amazon Prime Video ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunuldu. Duyurulduğu ilk andan itibaren uluslararası medya ve televizyon sektörünün odağı haline gelen proje, dev bir dijital platformda yayınlanan ilk tam yapay zekâ üretimi dizi unvanını elde etti.

ALAMUT KALESİ'NİN GİZEMİNDEN İLHAM ALIYOR

15'er dakikalık iki bölümden oluşan "Surlar", tarihsel ve kültürel popülaritesi yüksek olan Alamut Kalesi'nin gizemli atmosferinden esinleniyor. Projenin teknik altyapısında ise Ay Yapım'ın Singapur'da kurduğu yeni iştiraki AI Yapım tarafından geliştirilen lisanslı video eğitim modeli "AYDNA 1.0" kullanıldı.

Daha önce uluslararası Mipcom Fuarı'nda da gösterilerek büyük ses getiren yapım, Türkiye'nin yapay zekâ destekli içerik üretimindeki gücünü uluslararası arenada sergilemiş oldu.