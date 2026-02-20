İhracat hacmini 10 milyar doların ötesine taşıyan Türk savunma sanayisi, yeni deniz platformlarıyla başarı grafiğini yükseltmeyi sürdürüyor.

Deniz tehditlerine karşı gözetleme, izleme ve koruma gereksiniminin büyümesiyle Türk tersane sektörü, çeşitli sınıflardaki çözümleriyle küresel rekabetteki konumunu pekiştiriyor.

Uluslararası tedarik zincirinde etkili Bay Galata ile tasarım ve mühendislik alanında uzman Kraken Marine Industries, yüksek teknolojili niş ürünlerin dünya pazarına sunulmasında örnek bir iş birliği modeli oluşturdu.

Bay Galata ile Kraken Marine iş birliği kapsamında Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye 2 adet zırhlı ve silah donanımlı çok amaçlı devriye botu satışı gerçekleştirilecek.

Bu anlaşmayla Türk gemi inşa sektörü, söz konusu sınıfta Güneydoğu Asya'ya ilk deniz platformu ihracatını hayata geçirecek.

İş birliği, ilk projeyi tamamlayarak Türk ürünlerinin bölgedeki izini genişletmeyi ve Türk tersane sanayisinin hem hedef ülkede hem de çevre ülkelerde etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Genellikle Avrupa veya ABD kaynaklı botların egemen olduğu Güneydoğu Asya pazarında Türk botlarının üstün performans-maliyet dengesiyle rekabet etmesi, diğer ülkelere örnek oluşturacak.

Türkiye menşeli deniz araçları ile teknolojileri, teknik üstünlükleri, uygun fiyatları ve referanslarıyla öne çıkarken firmalar satış öncesi-sonrası destek, eğitim programları ve alıcı ülkelere yerli üretim teşvikiyle de katkı sağlıyor. Gemi inşası yetenekleri, elektronik-seyrüsefer sistemleri ile silah ve taret çözümlerinde yerli ürünler dikkat çekiyor.

TEHDİTLERE SÜRATLİ YANIT KABİLİYETİ

Zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botları, bölge ülkelerinin deniz emniyeti gereksinimlerini karşılamada güçlü bir seçenek sunuyor.

Güneydoğu Asya denizlerinde görülen korsanlık, kaçakçılık ve kaçak avcılık gibi tehditlere karşı bu botlar, yüksek çeviklik ve hızlarıyla hızlı müdahale yeteneği kazandıracak.

Zırh koruması sayesinde personel, dar geçitlerde veya nehir ağızlarında ateş altında güvenli operasyon gerçekleştirebilecek. Silah entegrasyonuyla bot, sadece gözetleme platformu olmaktan çıkıp etkin savunma ve taarruz aracı haline gelecek.

Botlar, tasarım özellikleriyle hem açık sularda istikrarlı görev yapabilecek hem de sığ sularda üstün performans sergileyecek.