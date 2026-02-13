Uluslararası kulüplerin mali verilerine göre hazırlanan borç risk tablosu dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Borç/gelir oranı baz alınarak oluşturulan listede Türk kulüplerinin üst sıralarda yer alması öne çıktı.

Rapora göre Beşiktaş, 434 milyon euro toplam borç ve 127 milyon euro yıllık gelire karşılık 3.42 borç/gelir oranıyla “kritik” risk kategorisinde 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor ise 196 milyon euro borç ve 70 milyon euro gelirle 2.80 oran yakalayarak “çok yüksek risk” grubunda 5. sırada gösterildi.

Listede Fenerbahçe 362 milyon euro borç ve 156 milyon euro gelirle 2.32 oranla “yüksek risk” kategorisinde bulunurken, Galatasaray 468 milyon euro borç ve 225 milyon euro gelirle 2.08 oranla yine “yüksek risk” grubunda yer aldı.

Tablonun zirvesinde ise İngiliz ekibi Everton bulunuyor. 3.50 borç/gelir oranıyla “kritik” seviyede gösterilen kulüp listenin ilk sırasında yer aldı.

Öte yandan Avrupa devlerinden Real Madrid “yönetilebilir”, Juventus ve Atletico Madrid ise “güvenli” kategoride gösterildi.

Uzmanlara göre özellikle borç/gelir oranının 2’nin üzerinde olması, kulüpler açısından finansal sürdürülebilirlik riskini artırıyor. Türk kulüplerinin listede üst sıralarda yer alması ise mali yapıların güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Finansal zorlukların, kulüplerin sportif performanslarına olumsuz etkileri olduğu belirtilirken, gelir artırıcı sponsorluk anlaşmaları, mali disiplin ve altyapı yatırımlarının önemine vurgu yapıldı. Kulüplerin uzun vadeli planlama yaparak borç yapılandırmalarına gitmeleri, mali dengeyi sağlamak açısından kritik olarak değerlendiriliyor.

Avrupa’daki benzer kulüplerle kıyaslandığında, Türk takımlarının daha yüksek risk altında olduğu ve bu durumun liglerin rekabet gücünü etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle hem federasyonun hem de kulüp yönetimlerinin finansal reformları hızlandırması gerektiği görüşü öne çıkıyor.