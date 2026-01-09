Konya’da 1980 yılında üretim hayatına başlayan ve yarım asra yaklaşan geçmişiyle şehrin simge markalarından biri haline gelen Giba Şekerleme, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan iflas süreciyle gündeme gelmişti.

Özellikle bayramlarda ve kız isteme gibi geleneksel merasimlerde Konyalıların ilk tercihi olan markanın, şehir genelindeki perakende mağazalarının kepenk indirmesi "Tamamen mi kapandı?" sorusunu beraberinde getirdi.

"KAPANIŞ DEĞİL, YENİLEME ÇALIŞMASI"

Merhabahaber’den Mesut Turan’ın haberine göre; sosyal medyada ve şehirde yayılan spekülasyonlar üzerine Giba Şekerleme yetkilileri bir açıklama yayımladı. Mağazaların kapalı olmasının yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, mevcut şubelerde bir yenileme ve tadilat süreci içerisine girildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, iflas sürecine rağmen markanın hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceği ve yenileme çalışmalarının ardından kapılarını tekrar müşterilerine açacağı ifade edildi. Konyalıların hafızasında önemli bir yer tutan markanın, satış faaliyetlerine kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor.