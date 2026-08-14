Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu

Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu

Türk devi Şişecam, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şirket kurdu. İsmi bile şimdiden belli oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen cam üreticilerinden Şişecam, Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki operasyonlarını büyütmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla yeni bir iştirak kurduğunu duyurdu.

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Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu - Resim: 2

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, atılan bu stratejik adımın öne çıkan detayları şu şekildedir:

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Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu - Resim: 3

Şirket Unvanı: Sisecam USA Trading

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Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu - Resim: 4

Resmi Kuruluş Tarihi: 13 Ağustos 2026

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Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu - Resim: 5

Yüzde 100'ü Şişecam'a ait olmak üzere 100 bin ABD Doları.

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Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu - Resim: 6

Şişecam'ın bu yatırımı, başta "düz cam" iş kolu olmak üzere tüm cam faaliyetlerindeki sürdürülebilir büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, "Sisecam USA Trading" aracılığıyla bölgede ABD pazarındaki genel etkinliği ve pazar nüfuzunu (penetrasyon) artırmak, mevcut operasyonları güçlendirerek yeni müşteri portföyleri oluşturmak, müşteri deneyimini ve hizmet standartlarını daha ileri bir seviyeye taşımak hedefleniyor.

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