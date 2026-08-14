Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu

Şişecam'ın bu yatırımı, başta "düz cam" iş kolu olmak üzere tüm cam faaliyetlerindeki sürdürülebilir büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, "Sisecam USA Trading" aracılığıyla bölgede ABD pazarındaki genel etkinliği ve pazar nüfuzunu (penetrasyon) artırmak, mevcut operasyonları güçlendirerek yeni müşteri portföyleri oluşturmak, müşteri deneyimini ve hizmet standartlarını daha ileri bir seviyeye taşımak hedefleniyor.