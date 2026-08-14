Türkiye'nin önde gelen cam üreticilerinden Şişecam, Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki operasyonlarını büyütmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla yeni bir iştirak kurduğunu duyurdu.
Türk devi ABD’de şirket kurdu: Sermayesi de belli oldu
Türk devi Şişecam, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şirket kurdu. İsmi bile şimdiden belli oldu.Gülsüm Hülya Sundu
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, atılan bu stratejik adımın öne çıkan detayları şu şekildedir:
Şirket Unvanı: Sisecam USA Trading
Resmi Kuruluş Tarihi: 13 Ağustos 2026
Yüzde 100'ü Şişecam'a ait olmak üzere 100 bin ABD Doları.
Şişecam'ın bu yatırımı, başta "düz cam" iş kolu olmak üzere tüm cam faaliyetlerindeki sürdürülebilir büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, "Sisecam USA Trading" aracılığıyla bölgede ABD pazarındaki genel etkinliği ve pazar nüfuzunu (penetrasyon) artırmak, mevcut operasyonları güçlendirerek yeni müşteri portföyleri oluşturmak, müşteri deneyimini ve hizmet standartlarını daha ileri bir seviyeye taşımak hedefleniyor.