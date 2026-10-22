Kırklareli’nde bir binanın cephesinde “SERHENDİ VAKFI” yazıyor. Sıradan bir tabela gibi duruyor ama o yazının arkasında yıllardır biriken, denetlenmeyen, “ümmetin malı” diye sunulan milyarlarca liralık bir yapı var. Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra oğulları arasında çıkan kavga, Menzil’in ekonomik boyutunu bir anda ortaya döktü. Saki Elhüseyni’nin kendi ağzından çıkan “en az 17 milyar TL” sözü resmi bir bilanço değil; içeriden bir itiraf. Beşir Derneği’nin on yılda 75 kat büyüyen mal varlığı, sağlık ihaleleri, şirket sermayelerindeki sıçramalar… Hepsi aynı resmin parçaları. Paranın kaynağı hâlâ şeffaf değil. Teberru, mürit bağışları, ihaleler, vakıf imtiyazları. Aile içi servetin nasıl oluştuğuna dair bağımsız bir belge yok. Aynı model başka cemaat ve tarikatlarda da tekrar ediyor.

Ülkemiz bir yandan fon vurgunlarıyla, diğer yandan yolsuzluklarla boğuşurken; çocuklarımızın hakkı olan kaynaklar bir de bu yapıların içinde eriyor. Vergiler, bağışlar, kamu ihaleleri… Hepsi denetlenmeyen havuzlara akıyor. Bir tarafta geçim derdi çeken milyonlar, diğer tarafta büyüyen, hesap vermeyen servetler. Bu sadece ekonomik bir kayıp değil. Geleceğimizin çalınması.

Eğitimde yaşananlar daha ağır. Medreseler ve yurtlar üzerinden kurulan paralel ağlarda bilimsel müfredat geri plana itiliyor, sorgulama kısıtlanıyor, çocuklar tek tip bir kalıba sokuluyor. Fen ve eleştirel düşünce yerine hurafe ağır basıyor. Bu, bir neslin aklının ve merakının çalınması. Üstüne bir de belgelenmiş çocuk istismarı, tecavüz ve intihar vakaları geliyor. Bazı yurtlarda ve medreselerde yaşananlar mahkeme dosyalarına yansımış durumda. “Küçüğün rızası vardı” diyen bir bakanın sözü, “bir kereden bir şey olmaz” diyenin rahatlığı hâlâ duruyor. O çocukların bir kısmı susuyor, bir kısmı dayanamayıp hayatına son veriyor. Bu yapıların içinde heba edilen sadece para değil; çocukların bedeni, ruhu ve geleceği.

Sağlıkta da benzer bir manzara var. Bağlantılı şirketler kamu ihalelerini alıyor. Uyuşturucuya bulaşmış çocuklar için kurulan sözde rehabilitasyon merkezlerinde bilimsel tedavi yerine dini ritüeller ve umre ziyaretleri öne çıkarılıyor. Bir çocuğun madde bağımlılığından kurtulması için umreye götürülmesinin tıbbi bir yararı var mıdır? Bağımlılık biyolojik ve psikolojik bir hastalıktır. Dua ve ziyaretle çözülmez. Bu merkezlerin gerçek bir tedavi sunmak yerine çocukları belirli bir yapıya bağlamak için kullanıldığına dair ciddi şüpheler var. Çocuklarımız hem eğitimde hem sağlıkta hem de bu sözde merkezlerde yalnız bırakılıyor.

Ülkemiz her koldan istismar ediliyor. Fon vurgunları, yolsuzluklar, denetlenmeyen servetler, paralel ağlar… Hepsi aynı anda işliyor. Kaynaklar şeffaf olmayan ellerde birikirken, çocuklarımızın hakkı olan eğitim, tedavi ve güvenli bir gelecek gasp ediliyor. Bir çocuk medresede veya sözde rehabilitasyon merkezinde hurafeyle, istismar riskiyle ve “umreyle düzelir” anlayışıyla büyürken; o çocuğun hakkı olan nitelikli eğitim ve bilimsel tedavi çalınmış oluyor. Kamu kaynaklarıyla kurulması gereken okullar ve hastaneler yerine yeni dergâhlar ve mürit ağları kuruluyor. Bu, Atatürk’ün “muasır medeniyetler seviyesine ulaşma” hedefinin bilinçli olarak engellenmesidir. Çağdaşlaşma yolunu tıkayan, aklı ve bilimi geri plana iten bu yapılar, milletin geleceğini gasp ediyor.

Fon vurgunları bir gün ortaya çıkar, yolsuzluklar yargılanabilir. Ama bir neslin sorgulama yeteneğini, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü kaybetmesi; bazılarının istismar edilip bazılarının intihar etmesi, çok daha ağır ve telafisi zor bir kayıptır. Bu ülke hem yolsuzluklarla hem de bu yapıların içindeki heba ile aynı anda mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Çocuklarımızın hakkı olan kaynaklar hem hırsızların elinde hem de “hizmet” adı altında denetlenmeyen yapılarda eriyor. Geleceğimizi kaybediyoruz.

Atatürk’ün ekonomi anlayışı bunun tam tersiydi. Siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla tamamlanması gerektiğini vurguladı. İzmir İktisat Kongresi’nde milli ekonomi hedeflendi: kapitülasyonlara karşı çıkıldı, yerli üretim teşvik edildi, yabancı sermayenin ayrıcalıkları reddedildi. Devletçilik, Türkiye’nin kendi koşullarından doğmuş bir modeldi. Sümerbank, Etibank ve Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile demir-çelik, şeker, dokuma gibi temel sanayiler kuruldu. Amaç, hammaddesi ve işçisi yerli olan fabrikalar kurmak, üretimi artırmak ve milletin genel zenginliğini yükseltmekti. Kaynaklar belirli zümrelerin denetlenmeyen havuzlarında birikmesin diye planlı ve üretken bir ekonomi hedeflendi. Bugün “yerli ve milli” diye sunulan politikaların önemli bir kısmı ise, Atatürk’ün reddettiği şeyh-derviş-mürit ilişkisine dayalı, şeffaf olmayan servet birikiminin yeniden güçlenmesinden başka bir şey değil.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta Gençliğe Hitabe’den önce şunları yazmıştı:

“Efendiler, tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılması ve bütün tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik, çelebilik, falcılık, büyücülük ve türbedarlık vb. birtakım unvanların yasaklanması ve kaldırılması da Takrir-i Sükun Kanunu döneminde yapılmıştır.

Bu konudaki yapılanlar ve uygulamalar, toplumumuzun boş inançlara bağlı, ilkel bir kavim olmadığını göstermek bakımından ne kadar gerekliydi, bu anlaşılır.

Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara şanslarını ve yaşamlarını bırakan insanlardan meydana gelen bir topluluğa, uygar bir ulus gözüyle bakılabilir mi?

Ulusumuzun gerçek niteliğini yanlış anlamda gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve kurumlar, yeni Türkiye Devleti’nde, Türk Cumhuriyeti’nde devam ettirilmeli miydi? Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileşme adına, en büyük ve onarılamaz hata olmaz mıydı? İşte biz, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte olmasından yararlandıysak, bu tarihi hatayı işlememek için, ulusumuzun alnını olduğu gibi açık ve temiz göstermek için, ulusumuzun tutucu ve ortaçağ anlayışında olmadığını kanıtlamak için yararlandık.”

Yerli ve milli olmak, bu sözlerin tam tersini yapmak değildir. Yerli ve milli olmak, milletin kaynaklarını denetlenmeyen havuzlara, çocuklarını istismar ve intihar riskine, ekonomisini de şeyh-mürit ilişkisine emanet etmemektir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, şeyhler, dervişler ve müritler memleketi değildi. Bugün “yerli ve milli” diye korunan yapıların çoğu, o reddedilen zihniyetin ekonomik ve örgütsel olarak yeniden üretilmesinden başka bir şey değildir. Ülkemiz her koldan istismar edilirken, geleceğimizi kaybediyoruz. Çocuklarımızın sesi duyulmazsa, bu kayıp telafi edilemez.

Kapılarında lüks araçları, müritlerinde açlık!

Kapılarında lüks araçları, halkta açlık!

Bunlardan daha büyük istismar olur mu?