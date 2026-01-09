Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yalova SGK İl Müdürlüğünde görevli Avukat Zekeriya Polat’ın görevi başında şehit edilmesinin yankıları sürerken, Bilecik’te de Türk Büro-Sen üyeleri tarafından SGK İl Müdürlüğü hizmet binası önünde bir basın açıklaması yapıldı.

81 il ile eş zamanlı gerçekleşen basın açıklamasında ‘Kamu Görevlilerinin sahipsiz olmadığı ve Kamu görevlerini korumanın devletin görevi olduğu vurgulandı.

Görev Şehidi Zekeriya Polat’ın rahmetle anıldığı ve acısının derinden paylaşıldığı ifade edilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Türk Büro-Sen olarak bugün, 81 ilimizde eş zamanlı yaptığımız basın açıklamalarıyla; görevi başında hunharca katledilen görev şehidimiz Avukat Zekeriya Polat’ı rahmetle anıyor, ailesinin ve mesai arkadaşlarının acısını en derinden paylaşıyoruz. Aynı zamanda kamu görevlilerine yönelen şiddeti, tehdidi ve yıldırma girişimlerini bir kez daha en güçlü ifadelerle lanetliyoruz.

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, yalnızca görevini layıkıyla yerine getirirken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Av. Zekeriya Polat’ın şahsında, kamu hizmeti sunan tüm çalışanlara yönelik artan tehdit ve saldırılar, artık tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır.

Bu acı olay, bir gerçeği tekrar ve acı biçimde göstermiştir:

Kamu görevlileri, görevlerini can korkusuyla değil; güven içinde, devlet güvencesi altında ve hukukun koruması ile yerine getirmek zorundadır.

DEVLET ADINA GÖREV YAPAN MEMURUN, GÖREV ESNASINDA YAŞAM HAKKININ KORUNAMAMASI KABUL EDİLEMEZ

Türk Büro-Sen olarak altını tekrar tekrar çiziyoruz:

Kamu görevlilerine yönelik şiddet münferit değil, önleyici tedbirler alınmadığı için kronikleşmiş bir sorundur. ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLEMEZ, KADERLEŞTİRİLEMEZ.

Sözlü kınamalar, temenniler ve geçici önlemler artık yeterli değildir.

Buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz:

Kamu görevlilerine yönelik saldırılar ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulmalıdır.

Kamu görevlilerine karşı işlenen suçlar, katalog suç kapsamına alınmalıdır.

Kamu kurumlarında yeterli sayıda kadrolu ve silahlı güvenlik personeli istihdam edilmelidir.

Kurum girişlerinde X-Ray, kamera ve fiziki güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanmalıdır.

Kamu görevlilerine yönelik şiddeti önlemeye dönük ivedi ve kapsamlı yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıkları, kurum yöneticilerini ve TBMM’yi kurum güvenliğini güçlendirmeye ve çalışanı koruyan idari yapıları hızla tesis etmeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki;

Kamu görevlisine uzanan el, devlete uzanmıştır.

Bu saldırılara karşı caydırıcı bir irade ortaya konulmadığı sürece, yeni acıların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Türk Büro-Sen olarak; kamu görevlilerine yönelik şiddetin normalleşmesine asla izin vermeyeceğimizi, görev şehidimiz Av. Zekeriya Polat’ın adalet mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu konuda atılacak her adımın kararlı savunucusu olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

Görev şehidimiz Av. Zekeriya Polat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz.

Bu acı olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”