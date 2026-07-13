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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Büro-Sen Bilecik İl Temsilcisi Cüneyt Taşkesen, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Taşkesen, yaptığı açıklamada bunun bir veda değil, "bayrak değişimi" olduğunu vurguladı.

Yaklaşık Kasım 2025'ten bu yana sağlık sorunları yaşadığını belirten Taşkesen, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından asli memuriyet görevinden emekli olacağını ifade etti. Bu nedenle 3-5 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenen Türk Büro-Sen İstişare Toplantısı'na son kez katıldığını aktaran Taşkesen, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve genel merkez yöneticilerinden görevlerinden affını talep ettiğini söyledi.

Genel Merkezin takdiriyle 6 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türk Büro-Sen Bilecik İl Temsilciliği görevinin sona erdiğini açıklayan Taşkesen, sendika teşkilatındaki mücadelesinin ise ömrü boyunca bir nefer olarak devam edeceğini belirtti.

Veda mesajında teşkilat mensuplarına teşekkür eden Taşkesen, "Var olsun teşkilatlarımız, var olsun Türk Büro-Sen. Tüm teşkilatlarımıza Bilecik'ten selam ve saygılar sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Büro-Sen Bilecik İl Temsilciliği görevine Bilecik Adliyesi Yazı İşleri müdürü Ramazan Sapmaz’ın getirildiği öğrenildi.