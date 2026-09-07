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Kaynak: Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Goncagül Aldan ve meslektaşları, kahkaha terapisinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) üzerindeki etkilerini araştırdı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 63 KOAH hastasının katıldığı çalışmada, hastalar 21'er kişilik üç gruba ayrıldı. Tüm katılımcılar ilaçlarını kullanmayı sürdürürken bir gruba büzük dudak solunumu egzersizi, diğer gruba ise kahkaha terapisi uygulandı. Kontrol grubuna ek bir uygulama yapılmadı.

HAFTADA 3 KEZ UYGULANDI

Kahkaha terapisi grubundaki katılımcılar, yüz yüze eğitimlerin ardından yöntemi sekiz hafta boyunca haftada üç kez 30'ar dakika uyguladı.

Programda kontrollü nefes egzersizleri, ritmik alkışlar, çeşitli eğlenceli hareketler ve gevşeme çalışmaları yer aldı.

Sekiz haftanın sonunda kahkaha terapisi uygulanan katılımcıların kontrol grubuna göre daha az nefes alma güçlüğü yaşadığı ve genel sağlık durumlarının daha iyi olduğu görüldü. Olumlu etkilerin çalışmanın tamamlanmasından bir ay sonra da devam ettiği belirtildi.

"YALNIZCA GÜLMEKTEN İBARET DEĞİL"

Goncagül Aldan, uygulamanın kontrolsüz şekilde gülmekten farklı olduğunu belirterek, "Kahkaha terapisi yalnızca 'gülmekten' ibaret değildir. Akciğerleri ve vücudu kahkahaya hazırlamak için derin nefes egzersizleri ile ritmik ısınma hareketlerini doğal biçimde içeren yapılandırılmış bir protokoldür" dedi.

Araştırmacılar, sonuçların umut verici olduğunu ancak kahkaha terapisinin KOAH üzerindeki etkilerinin daha geniş çalışmalarla incelenmesi gerektiğini vurguladı.