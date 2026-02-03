Türk bilim ekibi, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında binlerce kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antarktika’ya ulaşarak çalışmalarına başladı.
Türk bilim insanları Antarktika’da: 14 bin kilometre sonra buzullara ulaştılar…
Türk bilim ekibi, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde 14 bin km’lik zorlu yolculuğun ardından King George Adası’na ulaştı. Yoğun sise rağmen Horseshoe Adası’nda 14 proje ile iklim değişikliğini araştıracak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile yola çıkan 25 kişilik Türk ekibi, Antarktika’da faaliyetlere başladı.
İstanbul’dan harekete geçen ekip, Brezilya ve Şili üzerinden yaklaşık 14 bin kilometrelik rotayı 5 günde tamamlayarak King George Adası’na vardı. 103. güney enlemine uzanan bu yolculuk, Antarktika koşullarına uyum sürecinin de başlangıcı oldu.
14 AYRI BİLİMSEL PROJE YÜRÜTÜLECEK
Uçuşlar yeniden başlayınca ekip, tarifesiz bir uçakla King George Adası’ndaki Teniente Marsh Havalimanı’na indi. Ardından ada açıklarında demirli “Sola” gemisine geçerek seferlere başladı.
Türk ekibi, gemiyle önce Dismal Adası’na, sonra Türkiye’nin bilimsel araştırma kampının yer aldığı Horseshoe Adası’na ulaşmayı planlıyor.
“Bilim ve Barış Kıtası” olarak bilinen Antarktika’da görev yapan ekip, yaşam bilimleri, fiziki bilimler, yer bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda 14 ayrı bilimsel projeyi hayata geçirecek.
YOĞUN SİS UÇUŞLARI AKSATTI
10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika’ya uçuş için son kapıda olduklarını belirterek, "Aslında ilk planımız çarşamba günü Antarktika’ya uçmaktı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bu uçuşu gerçekleştiremedik. Yaklaşık bir haftadır Antarktika’ya yapılan tüm uçuşlar iptal ediliyordu." dedi.
Bir önceki denemede hava uygun görünse de pistin ucundayken sisin geri döndüğünü anlatan Özsoy, uçağa bindiklerini, kemerlerini bağladıklarını ancak geri dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Özsoy, 31 Ocak Cumartesi günkü açıklamasında ekibin hazır olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu:
"Bugün Antarktika’ya intikalimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu yolculukta farklı ülkelerden bilim insanlarına ev sahipliği yapıyoruz. İspanya, Portekiz, Kore, Bulgaristan ve Ekvador’dan araştırmacılar bizim uçağımızda yer alacak. Bunun yanında Almanya, Hırvatistan, Romanya ve Yunanistan’dan bilim insanları da bizimle birlikte Antarktika’ya ulaşacak. Antarktika’da bizi güzel bir havanın karşılamasını umuyoruz. Bilimsel çalışmalara başlamak için oldukça heyecanlıyız."
Punta Arenas’taki uçuş kapısının kendisi için özel anlam taşıdığını belirten Özsoy, ilk kez 2006’da buradan Antarktika’ya geçtiğini ve 20 yıl geçtiğini aktardı.
Uçuş sonrası konuşan Özsoy, Türkiye’nin bu yıl 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni gerçekleştirdiğini belirterek, "Normalde bu demeci çok rüzgarlı ve soğuk bir havada verirdim. Şu anda güneş var ancak bir yandan da baktığımızda sıcak hava ile soğuk iklimin birleşmesi sonucu oluşan yoğun sis nedeniyle üç gün önce inmemiz gereken Antarktika’ya ancak bugün ulaşabildik. Hafif bir rüzgar var ve güneşte kaldığınızda, sandığınız kadar üşümeyeceğinizi hissediyorsunuz. Çok şükür buradayız. Bu bizim için son derece önemli, çünkü Antarktika’da geçirdiğimiz her gün, bilim insanlarının sahada yürüteceği çalışmalar açısından büyük değer taşıyor." diye konuştu.
Özsoy, Antarktika’ya 12. seferini yaptığını ve ilk kez bu kadar güneşli bir havayla karşılaştığını söyleyerek, "İklim değişikliğinin kritik bir sürece girdiği bu dönemde Türkiye, bu yıl 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni icra ediyor. 10 yılda 200’ün üzerinde Türk bilim insanı Antarktika’da çalışmalar yaparak değişen iklimin hangi noktadan nereye doğru ilerlediğine mercek tutuyor." ifadelerini kullandı.
Gezegenin “kara kutusu” Antarktika’dan yapılan bu çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayan Özsoy, toplanan verilerle geçmiş ve bugün anlaşılıp geleceğe projeksiyon yapılabileceğini kaydetti.
(BİLİM SEFERLERİ) TÜRKİYE-ŞİLİ İLİŞKİLERİNİN ÖNEMLİ BİR UNSURUNU OLUŞTURUYOR
Türk heyetini Şili’nin Santiago kentindeki Arturo Merino Benitez Havalimanı’nda Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan ve büyükelçilik personeli karşıladı.
Büyükelçi Kızıltan, seferlerin 10. yılı dolayısıyla yılın özel anlam taşıdığını belirterek, "Türkiye’nin Antarktika’ya başlattığı bilimsel seferlerin onuncu yılı, dolayısıyla bu alanda Türkiye’nin yaptığı yatırım, Türkiye'nin Antarktika’da yapılan bilimsel araştırmalara ne kadar önem verdiğini ve sürekli hale getirilmesi de bu önemi özetliyor." dedi.
Ekibin yaklaşık bir ay süreyle çalışacağını hatırlatan Kızıltan, Şili makamlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.İki ülke arasındaki bilimsel işbirliğinin önemine değinen Kızıltan, "İki tarafın da takdir ettiği ve sürekliliğine önem verdiği bir bilimsel işbirliği. Yapılan bu çalışmalar Türkiye-Şili ilişkilerinin önemli bir unsurunu oluşturuyor." diye konuştu.