Türk bilim insanları Antarktika’da: 14 bin kilometre sonra buzullara ulaştılar…

(BİLİM SEFERLERİ) TÜRKİYE-ŞİLİ İLİŞKİLERİNİN ÖNEMLİ BİR UNSURUNU OLUŞTURUYOR

Türk heyetini Şili’nin Santiago kentindeki Arturo Merino Benitez Havalimanı’nda Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan ve büyükelçilik personeli karşıladı.



Büyükelçi Kızıltan, seferlerin 10. yılı dolayısıyla yılın özel anlam taşıdığını belirterek, "Türkiye’nin Antarktika’ya başlattığı bilimsel seferlerin onuncu yılı, dolayısıyla bu alanda Türkiye’nin yaptığı yatırım, Türkiye'nin Antarktika’da yapılan bilimsel araştırmalara ne kadar önem verdiğini ve sürekli hale getirilmesi de bu önemi özetliyor." dedi.

Ekibin yaklaşık bir ay süreyle çalışacağını hatırlatan Kızıltan, Şili makamlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.İki ülke arasındaki bilimsel işbirliğinin önemine değinen Kızıltan, "İki tarafın da takdir ettiği ve sürekliliğine önem verdiği bir bilimsel işbirliği. Yapılan bu çalışmalar Türkiye-Şili ilişkilerinin önemli bir unsurunu oluşturuyor." diye konuştu.